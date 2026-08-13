Fluminense demite Zubeldia após sequência sem vitórias

A equipe carioca demitiu o técnico argentino 2 dias depois de empatar em casa com o 7° colocado do campeonato argentino

Zubeldía é demitido pelo Fluminense (LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.)

O Fluminense comunicou oficialmente por meio de suas redes sociais a demissão do treinador Luis Zubeldía, na manhã desta quinta-feira (13).

“O Fluminense FC informa que Luis Zubeldía não está mais à frente do comando técnico da equipe. Também deixam o clube os auxiliares Maxi Cuberas, Carlos Gruezo e Alejandro Escobar e o preparador físico Lucas Vivas”.

“O clube agradece aos profissionais por toda a dedicação ao longo do trabalho e deseja sucesso na sequência de suas carreiras”.

O tricolor não sabia o que era ganhar um jogo oficial desde o dia 27 de maio, quando venceu o La Guaira pelo placar de 3x1 ainda pela fase de grupos da Libertadores.

Desde então, o clube acumulou uma sequência de 8 jogos sem vencer. Os únicos jogos em que o Flu venceu foram dois amistosos durante o período da Copa do Mundo contra Nova Iguaçu e Bahia.

A demissão do técnico era esperada devido à sequência final de resultados, além de cair na Copa do Brasil para o Vasco da Gama, enquanto jogava como mandante. A equipe desperdiçou seu mando de campo no jogo de ida da Libertadores contra o Independiente Rivadavia após empatar em 0x0.

O Fluminense ainda está na disputa do Campeonato Brasileiro, atualmente em 4° colocado com 35 pontos. O tricolor enfrenta o líder Palmeiras no próximo sábado (15) às 16:30 no Maracanã.

Quem assume o comando da equipe até a chegada de um novo treinador é o auxiliar-técnico permanente Marcão. O clube deve procurar um novo treinador até o jogo de volta contra o Independiente na próxima terça-feira (18).

