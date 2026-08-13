Zé Lucas impressiona torcida do Cruzeiro na Libertadores: "aberração"

A joia rubro-negra chegou com tudo na Toca da Raposa e a torcida já começa a pedir a titularidade do garoto.

Zé Lucas faz estreia na Libertadores ( Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Após estrear na Libertadores na partida contra o Flamengo nessa quarta (12), o ex-Sport, Zé Lucas, começou a chamar a atenção da torcida do Cruzeiro com suas grandes apresentações.

Vindo do Leão, o volante foi contratado pelo Cruzeiro no dia 25 de julho, pelo valor de 25 milhões de reais. Com a projeção de se tornar uma peça importante no futuro do clube mineiro.

Ele começou seus 3 primeiros jogos com a raposa no banco, mas não conseguiu esconder seu talento entre os reservas. Fazendo sua estreia contra o Mirassol no dia 9 de agosto, já de cara como titular no meio-campo, e após uma boa apresentação, foi substituído aos 59 minutos da partida.

Mas foi em sua segunda partida que todos os holofotes viraram para ele, entrando no minuto 78 em uma partida de oitavas de final da Libertadores no lugar de Matheus Henrique. Zé Lucas brilhou, organizando o time defensivamente, acertando lançamentos, ganhando duelos pelo chão e pelo alto.

Com a boa atuação, a torcida já começa a pedir a titularidade do garoto. Muitos torcedores do Cruzeiro usaram expressões como “aberração”, “absurdo” e “bizarro” para se referir à grande atuação da joia, além de afirmarem que a transferência foi um “assalto” ao Sport devido ao talento e ao preço que pagaram por Zé.

Ao final da partida, Zé Lucas deu uma entrevista na zona mista sobre sua estreia no campeonato.

“É um sonho realizado jogar uma Libertadores, espero que seja a primeira de muitas”, afirmou.

O volante também falou sobre as projeções para a próxima partida. “São 180 minutos. Lutamos muito para conseguir a vantagem em casa, não conseguimos a vitória, mas tem mais 90 minutos pela frente”, disse o atleta.

