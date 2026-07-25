É oficial! Sem informar valores, Sport anuncia venda de Zé Lucas

Volante de apenas 18 anos do Leão está de saída. A direção leonina não confirmou as cifras, mas a Raposa pagou cerca de R$ 25,5 milhões por 60% dos direitos de Zé Lucas

Zé Lucas, volante do Sport (Paulo Matheus/SCR)

Martelo batido: Zé Lucas é do Cruzeiro. Após muita novela, o último capítulo da negociação foi exibido neste sábado (25), quando o Sport divulgou uma nota oficial anunciando a venda do volante, de apenas 18 anos, para o Cruzeiro. No texto publicado no instagram oficial do Leão, porém, não há a confirmação dos valores, com o comunicado informando que “ a transação envolve significativa movimentação financeira e manutenção de percentual. Todos os detalhes referentes à valores, moeda, forma de pagamento e demais questões da negociação serão devidamente destrinchados e divulgados muito em breve, inserido na política de transparência e compliance do Clube”.

De acordo com as informações apuradas pela reportagem do Diario de Pernambucano, o Cruzeiro irá pagar um total de R$ 25,5 milhões por 60% dos direitos de Zé Lucas. Outros 20$ permanecem com o Sport e os 20% restantes pertencem ao jogador e seu empresário. Além dos R$ 25,5 milhões, ainda há uma projeção de bônus caso o volante atinja objetivos traçados, os chamados “gatilhos”, que podem elevar ainda mais o valor total da venda.

Por último, ficou acertado que o Cruzeiro irá emprestar três atletas para reforçar o Sport na disputa da Série B, com todos eles tendo salários pagos 100% pela Raposa.

TRAJETÓRIA

Zé Lucas chegou ao Sport com oito anos. Natural de Vitória de Santo Antão, o garoto chegou era do futsal e migrou para o futebol de campo de vez aos 15 anos. Nessa idade, ele já atuava pelo Sub-17 do Rubro-negro.

A sua estreia no profissional aconteceu no dia 26 de janeiro de 2025, aos 16 anos, em jogo que o Sport bateu o Central por 1 a 0, no Lacerdão, com gol de Lenny Lobato. Entre altos e baixos, o jogador conseguiu se firmar e atuou em 24 jogos pelo Leão na Série A. Além disso, disputou o Sul-Americano e a Copa do Mundo como titular e capitão da seleção Sub-17 do Brasil.

O último jogo de Zé Lucas com a camisa do Sport foi no empate em 3 a 3 contra o Botafogo-SP, na Ilha do Retiro, no dia 10 de julho deste ano.

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