Sport detalha valores da venda de Zé Lucas ao Cruzeiro; confira

Além da divulgação das cifras pagas pela Raposa, o Sport também confirmou a chegada por empréstimo de dois atletas

Zé Lucas, ex-jogador do Sport (Paulo Paiva / SCR)

Após ter confirmado a venda de Zé Lucas ao Cruzeiro, o Sport também detalhou os valores da negociação neste sábado (25). Segundo o clube leonino, a Raposa adquiriu 60% dos direitos econômicos do volante por 5 milhões de dólares (aproximadamente R$ 25 milhões).

O clube rubro-negro divulgou que o valor será pago em três parcelas ainda em 2026, entre os meses de agosto e outubro, e permanecerá com 20% dos direitos do atleta.

O Sport confirmou também a chegada de dois jogadores por empréstimo vindos do Cruzeiro. Como parte da negociação, o meia Murilo Rhikman e o atacante Chico da Costa reforçarão o Leão da Ilha até o final da temporada de 2026.

Os custos salariais de Chico da Costa serão pagos integralmente pela Raposa, enquanto as obrigações financeiras de Murilo Rhikman serão do Sport, que também passará a deter 35% dos direitos econômicos do jogador.



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