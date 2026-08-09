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COPA DO NORDESTE SUB-20

Santa Cruz e Náutico estreiam com vitória na Copa do Nordeste Sub-20

Tricolor e Alvirrubro iniciaram com três pontos em seus grupos da competição de base mais importante da região

Ivan Mota

Publicado: 09/08/2026 às 15:35

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Santa Cruz e Náutico na Copa do Nordeste Sub-20/Hugo Soares/FPF e Paulo Matheus/FPF

Santa Cruz e Náutico na Copa do Nordeste Sub-20 (Hugo Soares/FPF e Paulo Matheus/FPF)

Santa Cruz e Náutico estrearam com vitória no último sábado (8) na Copa do Nordeste Sub-20.

O Tricolor derrotou o Esporte Clube de Patos por 2 a 1, no estádio Lacerdão, em Caruaru, com os dois gols marcados por Sansão.

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Já os alvirrubros venceram o Confiança-PB por 3 a 1 na Arena de Pernambuco. Rosa, duas vezes, e Halanzinho, balançaram as redes.

O Santa Cruz volta a campo no próximo sábado (15), às 15h, contra o Bahia, no CT Evaristo Macedo. No mesmo dia e horário, o Timbu visita o Estrela de Março, no CT do Barradão.

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