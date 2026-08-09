Santa Cruz repudia ação da PMPB e cobra apuração após episódios de violência no Almeidão

Clube coral cobra apuração sobre uso de balas de borracha e spray de pimenta contra torcedores e funcionários

Cenas de violência foram registradas na partida entre Botafogo-PB e Santa Cruz, no Estádio Almeidão, em João Pessoa (Thiago Zillinger/Cortesia)

O Santa Cruz se posicionou neste domingo (9) sobre os episódios de violência registrados durante e antes da partida contra o Botafogo-PB, no Estádio Almeidão, em João Pessoa, no sábado (8), pela 16ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

Em nota oficial, o clube coral criticou a atuação da Polícia Militar da Paraíba e afirmou que vai cobrar a apuração dos acontecimentos e a responsabilização dos envolvidos.

Apesar do empate em 2 a 2 dentro de campo, entre duas das principais equipes da competição, os episódios de violência acabaram sendo o principal destaque da partida, com confusões registradas antes e durante o confronto, além de denúncias sobre a ação das forças de segurança contra torcedores e funcionários do Santa Cruz.

Segundo o Santa Cruz, torcedores pernambucanos foram atingidos por balas de borracha durante uma confusão na área externa do estádio. O clube afirma que a ação policial teria atingido torcedores que estavam encurralados durante ataques de rivais e relata que houve feridos. A diretoria coral classificou a atuação como “desproporcional” e “despreparada”.

A reclamação também envolve o uso de spray de pimenta dentro do Almeidão. De acordo com o Santa Cruz, o produto teria sido utilizado de maneira indiscriminada e atingido funcionários do clube que trabalhavam no gramado durante a partida. O clube relata que os funcionários apresentaram mal-estar e náuseas, o que teria prejudicado o desempenho das atividades profissionais.

O Santa Cruz ainda informou que pretende acionar as Federações Pernambucana e Paraibana de Futebol, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), o Ministério Público da Paraíba e a própria Polícia Militar paraibana. O objetivo, segundo o clube, é buscar a apuração dos fatos e evitar que episódios semelhantes voltem a acontecer.

O Santa Cruz, em sua manifestação, destacou que reconhece a importância das forças de segurança e o desafio de garantir a ordem em partidas de futebol, mas afirmou que isso não pode justificar uma atuação que coloque em risco os próprios torcedores.

O clube também manifestou solidariedade aos tricolores atingidos e afirmou que buscará esclarecimentos sobre todos os episódios registrados no sábado.

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Confusão começou antes da partida



Os episódios de violência começaram ainda antes de a bola rolar. No início da tarde de sábado, imagens de uma confusão entre torcedores paraibanos e pernambucanos na orla de João Pessoa circularam nas redes sociais. O confronto aconteceu na região do bairro de Cabo Branco e contou com a presença de pessoas portando paus e pedras.

A Polícia Militar da Paraíba foi acionada para dispersar os envolvidos e confirmou a detenção de 18 pessoas, sendo 15 homens e três mulheres. Torcedores do Santa Cruz também foram contidos pelos policiais durante a ocorrência.

Saque de bebidas também foi registrado



Outro episódio ocorreu durante o intervalo da partida, quando torcedores do Santa Cruz foram registrados retirando cervejas de um bar localizado no Almeidão sem realizar o pagamento. Imagens do momento circularam nas redes sociais e mostram os torcedores retirando produtos do estabelecimento.

Confira a nota do Santa Cruz na íntegra

O Santa Cruz Futebol Clube vem a público manifestar seu veemente repúdio à atuação da Polícia Militar da Paraíba durante a partida contra o Botafogo, neste sábado (8), no Estádio Almeidão, em João Pessoa.

O tratamento dispensado à torcida do Santa Cruz evidenciou o despreparo das forças de segurança paraibanas para lidar com o grande número de tricolores presentes em João Pessoa. O que deveria ser uma festa desportiva de apoio em massa da apaixonada torcida coral se transformou em atos de violência incompatíveis com a missão de qualquer Polícia Militar, responsável pela segurança e preservação da integridade dos torcedores.

Tal despreparo foi evidenciado logo na área externa do estádio. Enquanto a torcida do Santa Cruz sofria ataques dos rivais, a PMPB agiu não para proteger, mas com balas de borracha contra quem era vítima encurralada. Vários torcedores foram feridos.

A situação se repetiu dentro do estádio, com uso indiscriminado de spray de pimenta. A ação desastrosa atingiu, inclusive, funcionários do Santa Cruz que trabalhavam no gramado durante o jogo, causando mal-estar, náuseas e prejudicando o desempenho das atividades profissionais.

O clube manifesta solidariedade a todos os torcedores atingidos e feridos pelos policiais militares da Paraíba e informa que exigirá apuração e punição de todos os envolvidos nessa barbárie. A diretoria está acionando as Federações Pernambucana e Paraibana de Futebol, o STJD, o Ministério Público da Paraíba e a própria Polícia Militar paraibana para que essas ações não fiquem impunes e não voltem a ocorrer.

O Santa Cruz Futebol Clube reconhece a importância da atuação das forças de segurança e o desafio de garantir a ordem em partidas de futebol. Entretanto, isso não pode servir de justificativa para uma atuação desproporcional, despreparada ou que coloque em risco justamente aqueles que deveriam ser protegidos.

Recife, 9 de agosto de 2026

Santa Cruz Futebol Clube