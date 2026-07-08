Ex-técnico da Seleção, Parreira passa por traqueostomia e continua em estado grave

Hospital atualiza estado de saúde de Carlos Alberto Parreira após traqueostomia

Parreira, ex-técnico (Divulgação/CBF)

O ex-técnico da Seleção Brasileira Carlos Alberto Parreira foi submetido a uma traqueostomia e seu estado de saúde continua "grave", mas "estável", informou nesta terça-feira (7) o hospital do Rio de Janeiro onde ele está internado na UTI desde meados de junho.

Parreira, de 83 anos, foi internado no dia 16 de junho com uma inflamação pulmonar e enfrenta problemas renais.

"O paciente foi submetido a uma traqueostomia – procedimento que permite a inserção de uma cânula no pescoço para a ventilação artificial", diz o boletim médico divulgado pelo Hospital Samaritano.

"Ele permanece sedado, em diálise e seu estado de saúde, embora grave, é estável", acrescenta a nota.

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Não há previsão de alta.

Técnico do Brasil no tetra em 1994, Parreira foi diagnosticado com um linfoma de Hodgkin, um tipo de câncer do sistema linfático.