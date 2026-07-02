Torcedor Arretado: plataforma para cadastro de torcidas é lançada em Pernambuco

Ferramenta prevê identificação de maus torcedores, controle de restrições judiciais e solicitação digital de escoltas e materiais para eventos esportivos

Lançamento do aplicativo "Torcedor Arretado" na Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (Weslly Gomes/DP foto)

O Governo de Pernambuco lançou nesta quinta-feira (2) a plataforma Torcedor Arretado, um sistema digital voltado ao cadastro, identificação e organização de torcedores e torcidas organizadas.

Desenvolvido pela Secretaria de Defesa Social (SDS) em parceria com a Secretaria de Esportes e a Secretaria de Transformação Digital, o projeto busca fortalecer a segurança nos eventos esportivos e criar uma base unificada de informações sobre os frequentadores dos estádios pernambucanos.

A ferramenta já está disponível por meio do portal PE.gov.br e permite que torcedores obtenham uma carteira digital, além de possibilitar a integração entre clubes, torcidas organizadas, Poder Judiciário e órgãos de segurança pública.

Segundo o governo estadual, a iniciativa surgiu após uma série de diálogos com representantes de clubes, federação, torcidas organizadas e órgãos de segurança, tornando Pernambuco um dos estados pioneiros no país na adoção de uma plataforma integrada para gestão de torcedores.

O acesso é totalmente online e pode ser feito por celular, tablet ou computador, sem necessidade de baixar aplicativos em lojas digitais.

A secretária de Esportes de Pernambuco, Ivete Lacerda, destacou que a construção da plataforma foi resultado de um processo de escuta envolvendo clubes, torcidas organizadas, universidades e órgãos governamentais.

“Foi uma ação integrada, ouvindo quais são as dores, para a gente transformar realmente os estádios em uma cultura de paz. A gente quer que o torcedor volte a trazer seus filhos, seus netos, e que a gente possa ter realmente paz nos estádios.”

O PROJETO



Durante a apresentação, o superintendente do Governo Digital de Pernambuco, Guilherme Alexandre, explicou que o sistema foi criado para enfrentar o anonimato de integrantes de torcidas organizadas, a burocracia nos processos operacionais e a falta de integração entre os diversos órgãos envolvidos na realização de partidas - três problemas centrais.

De acordo com ele, a plataforma reúne recursos que permitem ao Estado atuar de forma preventiva.

“O grande diferencial da aplicação não é só o torcedor ter a carteirinha digital, mas principalmente o planejamento prévio das ações das torcidas dentro dos estádios”, destacou.

O sistema foi estruturado com base na Lei Estadual nº 19.115/2025, criada após episódios de violência envolvendo torcidas organizadas e que estabeleceu o cadastro obrigatório desses grupos no estado.

Um dos principais recursos do Torcedor Arretado é a criação de uma carteira digital do torcedor, que funcionará como uma identidade específica para eventos esportivos. Vale ressaltar que a entrada nas partidas de futebol seguem por meio das plataformas de venda de ingressos.

O cadastro é realizado também por meio do portal PE.gov.br utilizando integração com o GOV.BR. O usuário informa dados pessoais, foto, documentos e o clube para o qual torce. Caso deseje, também pode se vincular a uma torcida organizada cadastrada.

Após a validação dos dados e a consulta a eventuais restrições judiciais, o torcedor recebe sua credencial digital. Segundo os responsáveis pelo projeto, a intenção é criar uma identificação única e confiável.

“A gente está mostrando que ele tem uma identidade digital do torcedor. Isso dá mais credibilidade à solução e o torcedor se sente abraçado pelo Estado”, afirmou Guilherme Alexandre.

O QUE A PLATAFORMA OFERECE

Além da carteira digital, o sistema reúne diferentes funcionalidades voltadas à gestão do futebol pernambucano. Entre elas estão:

Cadastro de torcedores;



Gestão de torcidas organizadas;



Lista de maus torcedores;



Controle de afastamentos judiciais;



Solicitações operacionais para eventos;



Registro de alianças entre torcidas.

A plataforma também permitirá que torcidas organizadas realizem pedidos de escolta policial, autorização para entrada de bandeiras, instrumentos musicais e outros materiais, além do registro de caravanas e deslocamentos.

Outro recurso previsto é o mapeamento de alianças e rivalidades entre torcidas de diferentes estados, informação que poderá ser utilizada pelas forças de segurança para planejamento preventivo.

TORCIDAS ORGANIZADAS



Uma das principais metas do projeto é ampliar o controle sobre integrantes de torcidas organizadas. A plataforma possui integração com órgãos da SDS, Polícia Civil e Poder Judiciário, permitindo identificar pessoas com restrições judiciais relacionadas a eventos esportivos. Quem possuir impedimentos legais poderá ter o cadastro suspenso.

“A carteirinha vai servir para a Defesa Social monitorar os bons e maus torcedores nos estádios, permitindo melhor controle de quem entra e quem sai”, explicou Guilherme Alexandre.

A plataforma não será obrigatória imediatamente para acesso aos estádios. A implantação ocorrerá de forma gradual, acompanhada de futuras regulamentações e discussões com clubes e torcidas.

Presente no lançamento, o vice-presidente da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), Paulo Monteiro, classificou a iniciativa como um marco para o esporte estadual.

“Nós estamos vivendo um momento muito importante, não só para o futebol de Pernambuco, mas para o Estado como um todo. A Federação é o órgão gestor do futebol de Pernambuco, mas ela não tem força de polícia. Por isso, movimentos dessa natureza eram aguardados ansiosamente.”

Segundo os responsáveis pelo projeto, estados como São Paulo, Sergipe e Paraíba possuem iniciativas semelhantes, mas nenhuma reúne o mesmo nível de integração entre torcedores, torcidas organizadas, Poder Judiciário e forças de segurança.

A expectativa é que a plataforma evolua ao longo dos próximos meses com novas funcionalidades, incorporando sugestões de clubes, torcedores e órgãos públicos.