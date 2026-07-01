Parreira apresenta melhora, deixa a sedação, mas permanece na UTI sem previsão de alta
Após evolução clínica, Parreira deixa a sedação e continua internado na UTI
Publicado: 01/07/2026 às 09:32
Parreira, ex-técnico (Divulgação/CBF)
O ex-treinador da seleção brasileira Carlos Alberto Parreira, de 83 anos, apresentou evolução no quadro clínico após o procedimento de cauterização realizado no último sábado para conter um sangramento nasal. Segundo boletim divulgado nesta terça-feira, o paciente está estável, respira naturalmente com auxílio de oxigênio e já não necessita de aparelhos para ventilação.
O ex-treinador, campeão do mundo com a seleção brasileira em 1994 como técnico e integrante da comissão técnica no tricampeonato de 1970, vem sendo acompanhado pelo pneumologista intensivista Arthur Vianna e por uma equipe multidisciplinar do hospital. Apesar da melhora, não há previsão de alta da UTI.
Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão
Parreira enfrenta desde 2023 um linfoma de Hodgkin, tipo de câncer que afeta o sistema linfático. Após período de remissão em 2025, o tratamento oncológico precisou ser retomado com o retorno da doença.
Ao longo da carreira, além dos títulos com a seleção brasileira, o treinador também dirigiu equipes como Fluminense, Corinthians, São Paulo, Santos e Atlético-MG, além de seleções como Arábia Saudita, Emirados Árabes, Kuwait e África do Sul em Copas do Mundo.