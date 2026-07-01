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Parreira apresenta melhora, deixa a sedação, mas permanece na UTI sem previsão de alta

Após evolução clínica, Parreira deixa a sedação e continua internado na UTI

Estadão Conteúdo

Publicado: 01/07/2026 às 09:32

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Parreira, ex-técnico/Divulgação/CBF

Parreira, ex-técnico (Divulgação/CBF)

O ex-treinador da seleção brasileira Carlos Alberto Parreira, de 83 anos, apresentou evolução no quadro clínico após o procedimento de cauterização realizado no último sábado para conter um sangramento nasal. Segundo boletim divulgado nesta terça-feira, o paciente está estável, respira naturalmente com auxílio de oxigênio e já não necessita de aparelhos para ventilação.

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Internado desde 16 de junho na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, Parreira segue em acompanhamento intensivo após um quadro de inflamação pulmonar. De acordo com a equipe médica, ele está lúcido, desperto e permanece sob monitoramento contínuo

O ex-treinador, campeão do mundo com a seleção brasileira em 1994 como técnico e integrante da comissão técnica no tricampeonato de 1970, vem sendo acompanhado pelo pneumologista intensivista Arthur Vianna e por uma equipe multidisciplinar do hospital. Apesar da melhora, não há previsão de alta da UTI.

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Parreira enfrenta desde 2023 um linfoma de Hodgkin, tipo de câncer que afeta o sistema linfático. Após período de remissão em 2025, o tratamento oncológico precisou ser retomado com o retorno da doença.

Ao longo da carreira, além dos títulos com a seleção brasileira, o treinador também dirigiu equipes como Fluminense, Corinthians, São Paulo, Santos e Atlético-MG, além de seleções como Arábia Saudita, Emirados Árabes, Kuwait e África do Sul em Copas do Mundo.

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