Mudança de perfil: Arena de Pernambuco recebe mais eventos do que jogos

Dados mostram que o estádio sediou, desde 2025 até o momento, 266 eventos e 91 partidas

Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata (Rafael Vieira/DP Foto)

Construída para ser um dos legados da Copa do Mundo de 2014, a Arena de Pernambuco vive atualmente uma realidade diferente daquela imaginada quando suas portas foram abertas há mais de uma década. Embora continue recebendo partidas de futebol, o equipamento tem encontrado nos eventos corporativos, culturais, institucionais e de entretenimento sua principal fonte de ocupação e receita.

Dados enviados pela administração da Arena ao Diario mostram que, entre 2017 e maio de 2026, o estádio arrecadou R$ 23,1 milhões apenas com a locação de espaços. Desse total, R$ 14,4 milhões foram registrados entre 2022 e 2026, período que coincide com a ampliação da utilização do complexo para atividades além do futebol.

Os números mais recentes reforçam essa tendência. Em 2025, a Arena de Pernambuco alcançou arrecadação recorde de R$ 3,9 milhões, sediando 103 eventos e 73 partidas de futebol. Já em 2026, até maio, o estádio recebeu 163 eventos contra apenas 18 jogos oficiais, evidenciando uma ocupação cada vez mais voltada para atividades fora das quatro linhas.

A própria gestão do equipamento destaca a vocação multifuncional do espaço. Segundo a Arena, os resultados refletem uma utilização intensa para eventos esportivos, corporativos, culturais, institucionais e ações de cidadania, reforçando o papel do complexo como centro de entretenimento, negócios e serviços.

Construída para a Copa, ainda em busca da conexão com o torcedor pernambucano

Apesar da necessidade financeira de diversificar receitas e manter uma estrutura que custa, em média, R$ 610 mil por mês para operar e conservar, os números ajudam a ilustrar um debate: o principal equipamento esportivo construído para a Copa do Mundo em Pernambuco recebe hoje mais eventos do que partidas de futebol.

O cenário contrasta com a proposta original do estádio, concebido para ser uma referência permanente do futebol pernambucano após o Mundial de 2014.

Ao longo dos anos, porém, a Arena não conseguiu estabelecer uma relação duradoura com os principais clubes do Estado. O primeiro projeto mais ambicioso foi firmado com o Náutico. O clube alvirrubro assinou contrato para atuar por 30 anos no local. A distância entre São Lourenço da Mata e a Região Central do Recife afastou parte significativa da torcida. O vínculo foi rompido em 2018.

O Sport também utilizou a Arena como mandante em parte da temporada de 2024, durante as obras de modernização da Ilha do Retiro. Mesmo registrando bons públicos em algumas partidas, a identificação do torcedor com o estádio nunca foi plenamente construída.

Já o Santa Cruz sempre demonstrou resistência à mudança para São Lourenço da Mata. A forte ligação histórica com o Arruda e a própria capacidade do estádio coral impediram uma aproximação maior ao longo dos anos.

A situação mudou apenas no fim de 2025, quando os problemas estruturais do Arruda obrigaram o clube a buscar uma alternativa. Desde então, o Tricolor passou a utilizar a Arena em parte de seus compromissos, mas a relação também foi marcada por dificuldades.

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Conflitos entre agenda e futebol

Nos últimos anos, a expansão do calendário de eventos trouxe novos questionamentos para os clubes que dependem do estádio.

Dois episódios recentes chamam atenção. O confronto entre Sport e Flamengo, em 2025, que contou com a venda da operação da partida para uma empresa privada, estava previsto para a Arena de Pernambuco no dia 13 de novembro, mas foi transferido para o dia 15 devido à realização de um evento imobiliário no local.

Mais recentemente, nesta temporada, o Santa Cruz precisou mandar a partida contra o Jaguar, pela penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Pernambucano, no Arruda e com portões fechados. A Arena de Pernambuco estava comprometida com a realização de um evento religioso.

A situação reacendeu o debate sobre a prioridade dada ao futebol dentro de um equipamento originalmente concebido para sediar grandes jogos.

Outro episódio ocorreu durante a reta decisiva do Estadual. O estado do gramado da Arena virou motivo de preocupação antes da semifinal entre Santa Cruz e Náutico. Durante dias, existiu incerteza sobre a realização da partida no local, já que a recuperação do campo era acompanhada de perto para garantir condições adequadas de jogo.

Casa do Retrô e alternativa para outras equipes

Se os grandes clubes nunca adotaram definitivamente o estádio, a Arena encontrou maior estabilidade com o Retrô. Nos últimos três anos, a equipe de Camaragibe consolidou o local como sua principal casa e ajudou a manter uma presença constante do futebol no equipamento.

Além da Fênix, clubes do interior e da Região Metropolitana passaram a utilizar a estrutura. No Campeonato Pernambucano deste ano, cinco equipes mandaram partidas na Arena: Retrô, Jaguar, Decisão, Vitória e Santa Cruz.

Ao todo, os clubes pernambucanos utilizaram o estádio em 11 oportunidades durante a competição estadual.