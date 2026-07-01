Retrô apresenta projeto de estádio com capacidade para mais de 10 mil torcedores

Projeto prevê academia, restaurante, museu e camarotes; a expectativa de inauguração é para 2027

Projeto do futuro estádio do Retrô (Divulgação/Retrô)

O Retrô apresentou nesta quarta-feira (1º) o projeto de seu futuro estádio, que será construído no centro de Camaragibe com capacidade para 10.500 torcedores.

O empreendimento, que contará com investimento superior a R$ 20 milhões, tem previsão para que as obras tenham início em agosto, após a conclusão dos processos de aprovação, com prazo estimado entre oito e dez meses para execução. A expectativa é que o Retrô passe a atuar no novo equipamento ao longo de 2027.

O projeto foi apresentado durante coletiva de imprensa realizada no CTdo Retrô, em Aldeia, com a presença do prefeito de Camaragibe, Diego Cabral, do presidente da Fênix, Laércio Guerra, e do arquiteto Jaime Portugal, responsável pela concepção da arena.



Desde sua profissionalização, em 2019, o clube convive com a ausência de um estádio próprio. Ao longo dos últimos anos, a maior parte dos jogos foi disputada na Arena de Pernambuco. Em diversas ocasiões, porém, o Retrô precisou recorrer aos estádios dos três grandes clubes da capital: Arruda, Ilha do Retiro e Aflitos.



“É a realização de um sonho antigo do clube”, destacou o presidente Laércio Guerra.



O complexo contará com academia aberta ao público, restaurante com vista panorâmica para o gramado, camarotes, áreas VIP, museu dedicado à história do Retrô, sala de imprensa, Centro de Comando e Controle Operacional (CCO), setores médicos e estruturas totalmente acessíveis.



As arquibancadas terão formato em "U", com todos os torcedores acomodados em assentos. O projeto também prevê acessos independentes para atletas, torcedores, imprensa e equipes operacionais, seguindo padrões inspirados em arenas internacionais.



O estádio terá revestimento em ACM, amplos painéis de vidro, iluminação em LED e telões digitais.



“Estamos investindo em um equipamento que vai fortalecer o esporte, movimentar a economia local, gerar oportunidades e colocar Camaragibe em evidência no cenário esportivo”, afirmou o prefeito Diego Cabral.

A arena também poderá receber partidas de outros clubes e eventos de diferentes segmentos, ampliando sua utilização e fortalecendo a sustentabilidade financeira do empreendimento.