Após passar por cirurgia, Parreira apresenta quadro 'estável'
Parreira, de 83 anos, que comandou o Brasil na conquista do tetra em 1994, luta desde 2023 contra um linfoma de Hodgkin, um câncer do sistema linfático
Publicado: 28/06/2026 às 18:57
Parreira, ex-técnico (Divulgação/CBF)
Carlos Alberto Parreira, internado em tratamento intensivo devido a uma inflamação pulmonar, apresenta quadro “estável” após passar por cirurgia, informou neste domingo (29) o hospital onde o ex-técnico da Seleção Brasileira está sendo tratado.
Parreira, de 83 anos, que comandou o Brasil na conquista do tetra em 1994, luta desde 2023 contra um linfoma de Hodgkin, um câncer do sistema linfático.
Ele foi operado no sábado para a “cauterização de sangramento nasal, com sucesso”, explicou o hospital Samaritano Barra, onde está internado desde o dia 16 de junho.
Seu estado de saúde é estável, mas Parreira "permanece sedado, respira com auxílio de aparelhos e ainda necessita de cuidados intensivos", de acordo com o boletim médico publicado neste domingo.
Na terça-feira passada (23), o hospital informou que a saúde do treinador havia melhorado e que ele respirava normalmente.
No entanto, Parreira precisou passar por uma cirurgia nas vias aéreas superiores, que dependem do trato superior dos sistemas respiratórios e digestivos.
Carlos Alberto Parreira é o recordista de participações em Copas do Mundo como treinador.
Além de comandar o Brasil nas edições de 1994 e 2006, ele esteve à frente do Kuwait em 1982, dos Emirados Árabes Unidos em 1990, da Arábia Saudita em 1998 e da África do Sul em 2010.