Seleção encerra preparação com time definido para duelo decisivo na Copa 2026

Jogadores do Brasil (RONALDO SCHEMIDT / AFP)

A Seleção Brasileira encerrou neste domingo (28) a preparação para o confronto decisivo contra o Japão, válido pela fase de 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026. A principal novidade da atividade comandada por Carlo Ancelotti foi a manutenção da equipe titular, que será repetida pela primeira vez desde a chegada do treinador italiano ao comando da Amarelinha, em maio de 2025.

O treino aconteceu no estádio do Houston Dynamo, palco da reta final da preparação para a partida desta segunda-feira (29), que será disputada no NRG Stadium. Como determina o protocolo da Fifa, a imprensa acompanhou apenas os primeiros 15 minutos da atividade, período reservado ao aquecimento e aos trabalhos leves. Na sequência, Ancelotti fechou os portões para realizar ajustes táticos e ensaios de bolas paradas.

A decisão de repetir a formação utilizada na vitória por 3 a 0 sobre a Escócia indica uma mudança na estratégia do treinador, que vinha promovendo alterações constantes na equipe desde sua estreia. Agora, o objetivo da comissão técnica é apostar no entrosamento para enfrentar um Japão conhecido pela organização tática e pela velocidade nas transições ofensivas.

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Para o duelo eliminatório, o Brasil terá apenas uma ausência confirmada. O atacante Raphinha segue em tratamento de uma lesão no músculo posterior da coxa direita e permanece sob cuidados da fisioterapia, sem condições de ir a campo.



Dessa forma, a Seleção Brasileira deve iniciar a partida com a seguinte formação:

Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rayan, Matheus Cunha e Vinícius Júnior.



Além do peso natural da classificação, o confronto ganhou tempero extra nos últimos dias após declarações polêmicas do atacante japonês Kento Shiogai. O jovem atleta afirmou que "não é mais o Neymar de antigamente" e questionou se o Brasil ainda desperta o mesmo temor nos adversários.

