Mais de dois anos depois, Brasil deve repetir escalação para encarar o Japão na Copa 2026

Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira (Rafael Ribeiro/CBF)

A Seleção Brasileira pode encerrar nesta segunda-feira (29) uma marca que já dura mais de dois anos. Caso Carlo Ancelotti confirme a equipe treinada nos últimos dias para enfrentar o Japão, pelos 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026, o Brasil repetirá uma escalação pela primeira vez em 825 dias.

O duelo acontece às 14h (horário de Brasília), em Houston, e pode representar uma mudança importante na forma como a equipe vem sendo conduzida. Desde que assumiu o comando da Seleção, em maio de 2025, Ancelotti utilizou 15 formações diferentes em 15 partidas, alternando peças e buscando soluções ao longo do ciclo. Ao todo, foram 58 jogadores utilizados pelo treinador italiano.

A tendência, porém, é que o técnico mantenha a base que venceu a Escócia na última rodada da fase de grupos. No treinamento realizado antes da viagem para o Texas e também na atividade final em Houston, o italiano voltou a trabalhar com a mesma equipe titular.

Desta forma, o Brasil deve entrar em campo com Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Vini Jr., Rayan e Matheus Cunha.

A única ausência segue sendo Raphinha. O atacante do Barcelona continua em recuperação de uma lesão na coxa direita e não reúne condições de jogo para o confronto eliminatório. Com isso, Rayan deve ser mantido entre os titulares após aproveitar a oportunidade recebida na vitória sobre os escoceses.

A última vez que a Seleção repetiu uma escalação foi há 825 dias, ainda no início do trabalho de Dorival Júnior. Na ocasião, o treinador utilizou os mesmos onze jogadores nos amistosos contra Inglaterra, em Londres, e Espanha, em Madri. Desde então, mudanças por lesões, testes e trocas de comando impediram a manutenção de uma equipe por partidas consecutivas.