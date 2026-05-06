Neymar se desculpa publicamente com Robinho Jr. após briga em treino do Santos: 'Me excedi'. (Fotos Raul Baretta Santos FC.)

Autor do gol do Santos no empate por 1 a 1 com o Recoleta nesta terça-feira, Neymar fez questão de abraçar Robinho Jr. na comemoração. Após a partida, o camisa 10 quebrou o silêncio e se manifestou sobre a briga com o companheiro no treino do último domingo no CT Rei Pelé.

Neymar reconheceu que se excedeu e pediu desculpas publicamente ao jovem de 18 anos, mas também afirmou que a situação não deveria ter extrapolado o ambiente do clube.

"São coisas do futebol. Primeiramente, era pra ter sido resolvido entre nós. Foi um desentendimento que tivemos no treinamento. Foi uma reação que eu tive e acabei me excedendo um pouco. Mas logo após o corrido foi pedido desculpa, a gente conversou no vestiário e se entendeu ali. É um menino que eu gosto muito, tenho um carinho especial. Isso acontece no futebol, você briga com irmão, com amigo. Já discuti com vários amigos do futebol, já briguei com todos e assim vai", disse Neymar, em entrevista na zona mista do estádio Rio Parapiti à ESPN.

"Essas coisas tinham que ser resolvidas aqui dentro, não dá para ser do jeito que foi. E aí foi para as pessoas que não vivem o dia a dia do futebol e acabam inflamando de um jeito muito ruim. Se querem um pedido de desculpas perante a imprensa, aqui está. Eu já tinha pedido desculpa para ele e para a família. Eu me excedi, poderia ter sido colocado de uma forma diferente, mas acabei perdendo a cabeça, todo mundo erra. Foi um erro meu, foi um erro dele. Eu errei um pouco mais", disse.

A discussão entre os jogadores foi motivada pelo fato de Neymar não ter gostado de um drible aplicado por Robinho Jr. e evoluiu para uma troca de empurrões, com um gesto mais ríspido do craque santista, que também deu uma rasteira no novato. Como o Estadão revelou em apuração de bastidores, o camisa 10 pediu desculpas logo após o incidente e também ligou para a família do jovem para se desculpar. No dia seguinte, se retratou perante o elenco.

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Na segunda-feira, os representantes de Robinho Jr. enviaram uma notificação extrajudicial ao Santos exigindo medidas administrativas para apurar ocorrido, divulgação das imagens do treino e uma reunião com a diretoria para discutir uma eventual rescisão - a diretoria santista interpretou a movimentação como uma forma de forçar uma venda do jogador na próxima janela de transferências.

"Já tinha sido pedido desculpa, pensei que estava resolvido entre nós, nos juntamos segunda-feira de manhã de novo. Pedi desculpa na frente de todo o grupo, conversei com todos, ele também pediu desculpa. A gente pensou que estava resolvido, mais outra bomba (a notificação extrajudicial). Às vezes as pessoas tentam saber mais do que quem está no dia a dia e acabam levando essas coisas de uma forma muito diferente do que é", continuou Neymar.

Ao ser questionado se o caso ganhou uma proporção maior do que deveria, o camisa 10 disparou. "Obviamente. Ainda mais aqui no Brasil. Vocês falam meu nome todos os dias. Qualquer briguinha e discussão no vestiário. Quem joga bola sabe que isso acontece. Que tem briga, briga de soco, briga de tudo. Futebol é assim, faz parte. Eu já briguei várias vezes no vestiário e fica tudo ali."

