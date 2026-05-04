Robinho Jr. acusa Neymar de agressão, notifica o Santos e clube abre investigação

Documento relata ofensas e agressão; Peixe tem 48 horas para responder às solicitações

Robinho Jr. e Neymar em treino do Santos (Raul Baretta/Santos FC)

O Santos abriu sindicância interna para apurar um desentendimento envolvendo Neymar e Robinho Jr. durante treino realizado no último domingo (3), no CT Rei Pelé. O caso ganhou novos desdobramentos nesta segunda-feira (4), após a equipe do atleta de 18 anos formalizar uma notificação extrajudicial cobrando providências do clube, conforme divulgou o ge.

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Em nota à imprensa, o Santos informou que o processo foi instaurado por determinação da presidência logo após o ocorrido e que o Departamento Jurídico é responsável pela condução da apuração.

Na notificação, os representantes de Robinho Jr. relatam que Neymar "proferiu xingamentos de maneira ofensiva", aplicou uma "rasteira" e desferiu "um tapa violento no rosto".

Diante disso, a defesa solicita ao clube, no prazo de 48 horas, a adoção de medidas como a investigação formal do episódio, o fornecimento das imagens do treino, esclarecimentos sobre as providências adotadas e o agendamento de uma reunião para discutir uma possível rescisão contratual por “ausência de condições mínimas de segurança”.

O estafe do atleta ainda aponta que, em caso de não atendimento, o episódio pode configurar quebra de confiança contratual, abrindo caminho para medidas judiciais, incluindo pedido de indenização por danos morais e materiais.

Confira a nota do Santos à imprensa:

"O Santos FC informa que por determinação da presidência foi instaurado, logo após a ocorrência dos fatos, processo de sindicância interna para analisar o episódio que envolveu os atletas Neymar Jr. e Robson de Souza Jr (Robinho), durante o treino deste último domingo (03/5), no CT Rei Pelé.

O Departamento Jurídico do Clube está responsável pela condução da sindicância".

Episódio envolvendo Neymar e Robinho Jr.

Apesar da formalização da queixa, relatos indicam que a situação teria sido amenizada ainda no vestiário, após um pedido de desculpas de Neymar. Os dois mantêm uma relação próxima no dia a dia, com o atacante atuando como uma espécie de padrinho do jovem desde seu retorno ao clube, vínculo também ligado à amizade com Robinho, pai do atleta.

O desentendimento teria começado após um lance durante o treino, quando Neymar não gostou de um drible aplicado pelo jovem. A partir disso, houve o episódio que motivou a denúncia.

A atividade em questão reuniu jogadores que não atuaram no clássico contra o Palmeiras, e o caso gerou incômodo nos bastidores do clube. Integrantes do estafe de Robinho Jr. procuraram a diretoria para relatar o ocorrido.

O caso segue sob apuração interna e pode ter desdobramentos tanto esportivos quanto jurídicos, dependendo do andamento da sindicância e das medidas adotadas pelo clube.

Com informações do ge e Estadão Conteúdo