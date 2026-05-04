Neymar acerta rasteira em filho de Robinho após ser driblado durante treino do Santos

A confusão teria acontecido após Robinho Jr. driblar Neymar durante um treino do Santos

Neymar se desentende com filho de Robinho após ser driblado e acerta rasteira em treino do Santos. (Foto: Raul Baretta/Santos FC)

Um episódio envolvendo Neymar e Robinho Jr. movimentou os bastidores do Santos neste domingo. Durante treinamento realizado no CT Rei Pelé, o camisa 10 se desentendeu com o jovem atleta após um lance da atividade.

De acordo com apuração do ge, a situação começou quando Neymar não gostou de um drible aplicado pelo garoto. O atacante teria pedido para que a jogada fosse feita com menos intensidade, mas a situação evoluiu para uma discussão entre os dois.

Ainda segundo os relatos, o clima esquentou rapidamente, com troca de empurrões e até um gesto mais ríspido do experiente jogador. Em meio ao desentendimento, Neymar acabou aplicando uma rasteira no jovem, o que aumentou a tensão no momento.

O episódio ocorreu durante uma atividade destinada aos atletas que não participaram do clássico contra o Palmeiras, disputado no sábado. Tanto Neymar quanto Robinho Jr. estiveram entre os jogadores que foram a campo no treino complementar.

De acordo com o portal, a situação repercutiu internamente e gerou incômodo, com integrantes do estafe do jovem procurando a diretoria para relatar o ocorrido. Procurado pela reportagem do ge, o Santos optou por não comentar o caso. A equipe de Neymar afirmou não ter conhecimento do episódio, enquanto representantes do jovem também evitaram se manifestar.

Apesar do clima inicial de tensão, o problema não se prolongou. Ainda no centro de treinamento, Neymar procurou Robinho Jr. para se desculpar pela atitude. Pessoas próximas ao ambiente garantem que a situação foi resolvida, especialmente pelo bom relacionamento entre os dois, frequentemente descritos como próximos.

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Dentro de campo, a tendência é que Neymar volte a ficar à disposição do técnico Cuca. O treinador confirmou que o atacante deve ser relacionado para o confronto contra o Recoleta, pela Copa Sul-Americana, que acontece na terça-feira.

