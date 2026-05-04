Lucas tem confirmada ruptura no tendão de Aquiles, passará por cirurgia e volta só em 2027
O diagnóstico de Lucas foi de ruptura completa do tendão calcâneo da perna direita
Publicado: 04/05/2026 às 11:25
Recife, PE, 16/08/2025 - SPORT X SÃO PAULO - Na noite deste sábado(16), a equipe do Sport recebeu a equipe do São Paulo pelo Campeonato Brasileiro da Serie A 2025, na Ilha do Retiro. Lucas Moura, jogador do São Paulo. (Rafael Vieira)
O torcedor do São Paulo tem motivos a mais para se preocupar após ver seu time ceder um empate para o Bahia nos acréscimos neste domingo, pelo Brasileirão. O atacante Lucas Moura, que voltou a jogar após um longo tempo machucado, se machucou e não volta mais em 2026. As informações foram confirmadas ainda neste domingo, pelo próprio clube do Morumbi.
Ainda segundo o São Paulo, "o atleta passará por cirurgia para correção da lesão na manhã desta segunda-feira (04), no Einstein Hospital Israelita."
O processo de recuperação para a lesão é de 4 a 6 meses. Com isso, Lucas pode não fazer mais parte dos planos do São Paulo para 2026.
O lance de Lucas foi com Erick Pulga aos 37 minutos do segundo tempo. O são-paulino conduzia a bola quando, a princípio, teria sido empurrado pelo rival baiano. Porém, as imagens de transmissão mostram que a contusão pode ter ocorrido de forma involuntária pelo próprio são-paulino.
Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão
Ao cair, o camisa 7 ficou com dores na perna direita e teve de sair de maca, chorando. O São Paulo ficou com um a menos por conta disso até o apito final.
Lucas entrou no lugar de Cauly aos 17 minutos da segunda etapa. Em meados de março, contra o Atlético-MG, ele sofreu fraturas em duas costelas e a previsão era desfalcar o São Paulo por oito semanas. Esta foi a primeira vez que ele jogou desde o compromisso contra o rival mineiro.
A vitória do São Paulo por 2 a 1 acontecia em Bragança Paulista, no estádio do Red Bull Bragantino. Foi quando o Bahia empatou nos acréscimos, com Erick, restando menos de dois minutos para o apito final.