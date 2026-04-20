Neymar desabafa após polêmica com gesto: "Não tem ser humano que aguente"

Neymar é vaiado após derrota do Santos na Vila Belmiro, gera polêmica com gesto na saída de campo e lamenta cobranças: "Ultrapassando os limites".

Neymar desabafa após polêmica com gesto na Vila: "Não tem ser humano que aguente". (Foto: Reprodução/X via Neymar)

Neymar protagonizou mais um episódio polêmico após a derrota do Santos contra o Fluminense por 3 a 2 pelo Brasileirão na Vila Belmiro, nesse domingo (19).

Jogando em casa, o Peixe ficou na frente no placar duas vezes, com gols de Gabigol e Barreal, mas o Tricolor Carioca empatou com Savarino e Castillo. Já no fim da partida, aos 41 minutos do segundo tempo, John Kennedy marcou o gol da vitória do time visitante.

Em campo durante os 90 minutos, o camisa 10 do Peixe passou em branco e perdeu uma chance clara ao ficar frente a frente com Fábio. Neymar também chegou a ser vaiado pela torcida do Santos ao tentar um chapéu no meio de campo com a equipe perdendo no fim do jogo.

Depois do apito final, Neymar saiu do gramado para o vestiário coçando os ouvidos. O ato logo gerou repercussão, pois foi interpretado por parte dos torcedores nas arquibancadas e nas redes sociais como uma ironia ou um gesto de descaso em resposta às vaias recebidas minutos antes.

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Após o episódio, o craque do Santos se pronunciou nas redes sociais.

"Chegou o dia em que eu tenho que explicar uma coçada de orelha. Gente, sinceramente, vocês estão pegando pesado demais e ultrapassando os limites… É triste demais ter que conviver com isso. Não tem ser humano que aguente", escreveu Neymar.

Irritado, o jogador respondeu uma publicação da TNT Sports nas redes sociais e disse que estava coçando o ouvido.

"Saí tapando a orelha é o c... Não posso nem coçar a p... do ouvido agora? Vai se f.., adm de m...", comentou Neymar.

*Com informações do Estadão Conteúdo.