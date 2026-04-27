Neymar é flagrado em boteco e falta treino do Santos no dia seguinte por 'virose'

Neymar falta treino do Santos após ser flagrado em boteco. (Fotos: Reprodução/Redes Sociais | Raul Baretta/Santos FC.)

De fora do empate do Santos contra o Bahia no último sábado (25), Neymar era esperado para treinar no CT Rei Pelé no domingo (26), mas não apareceu para as atividades de preparação para o jogo contra o San Lorenzo pela Sul-Americana.

O camisa 10 do Peixe foi flagrado em um boteco na cidade de Santos no dia do jogo contra o tricolor de Salvador e, na manhã seguinte, ficou de fora dos treinos. Seu staff informou ao clube que Neymar estava com uma virose e, segundo a ESPN, o motivo da ausência do astro incomodou a diretoria santista.

O astro havia disputado quatro partidas em um espaço de 11 dias pelo clube paulista.

Em nota oficial, o Santos informou sobre a situação médica do atleta e afirmou que ele se junta à delegação que viaja para Buenos Aires nesta segunda-feira (27).

O Santos enfrenta o San Lorenzo pela 3ª rodada da fase de grupos da competição internacional nesta terça (28).

Depois da partida pela Sul-Americana, Neymar deve ficar de fora do jogo contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro no próximo sábado (2), devido ao gramado sintético usado no estádio do clube alviverde.

Confira a nota do Santos na íntegra:

“O atleta Neymar Jr apresentou quadro de virose na noite de sábado, foi medicado, reagiu bem e segue acompanhado pelo departamento médico do Santos FC

Neymar está confirmado na delegação que estará na Argentina para a partida de terça-feira, contra o San Lorenzo, pela Copa Sul-Americana.

Neymar Jr, Gabriel Brazão, Igor Vinicius, Willian Arão e Gabriel Barbosa juntam-se à delegação nesta segunda-feira, em Buenos Aires.”