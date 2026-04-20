Em minissérie recém-lançada na Netflix, o ex-camisa 10 detalha a aposta nos treinos do Flamengo e como previu o pulo da barreira santista na Vila Belmiro

Ronaldinho revela bastidores por trás de gol de falta histórico em Santos 4 x 5 Flamengo. (Foto: Divulgação/Netflix)

Ronaldinho Gaúcho revelou o segredo do icônico gol de falta que ele marcou contra o Santos na Vila Belmiro, na vitória do Flamengo por 5x4, no Campeonato Brasileiro de 2011.

No documentário 'Ronaldinho Gaúcho', minissérie da Netflix lançada na quinta-feira (16), o craque lembrou do grande jogo contra o Santos de Neymar.

Na partida, o Mago marcou três gols e garantiu o triunfo do Rubro-Negro carioca, mesmo com grande atuação de Neymar - que foi duas vezes às redes.

Sobre o gol de falta, Ronaldinho revelou que passou muito tempo treinando para cobrar daquela forma.

"A gente treinava junto e, batendo falta por baixo da barreira, ele [Rodrigo Alvim] me dizia: 'Tu tá louco?'. Eu falei: 'Meu, lá na Vila Belmiro o campo é molhado, tu vai ver que eles vão pular e eu vou bater por baixo'.", explica Ronaldinho em seu documentário.

"Só que a gente treinava em uma barreira que era fixa, de ferro, e só tinha um espacinho para passar a bola. Eu pensei que, se passasse ali, no jogo passaria também. Fiquei treinando e ele falando que eu estava ficando louco. Esse gol de falta foi um dos mais prazerosos da minha vida porque, depois, eu podia ficar rindo da cara de Rodrigo Alvim", completou.

Ronaldinho going under the wall to score a free kick? Iconic.



The legend breaks down one of his all-time favorite free kick goals in Ronaldinho: The One and Only, a new documentary series, now on Netflix. pic.twitter.com/InYeTXcTgg — Netflix (@netflix) April 16, 2026

O jogo também ficou marcado pelo golaço de Neymar que, na época, era o camisa 11 do Santos, e acabou ganhando o prêmio Puskas daquele ano.

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Ficha Técnica da partida



Data: 27 de julho de 2011;

Local: Vila Belmiro;

Competição: Campeonato Brasileiro (12ª rodada);

Placar - Santos 4 x 5 Flamengo;

Gols do Santos: Borges (2) e Neymar (2);

Gols do Flamengo: Ronaldinho Gaúcho (3), Thiago Neves e Deivid.

Como foi Santos 4 x 5 Flamengo