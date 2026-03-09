Confusão entre Cruzeiro e Atlético-MG: Súmula tem 23 expulsões registradas

Cruzeiro e Atlético-MG (Reprodução)

A súmula da final do Campeonato Mineiro registrou um número elevado de expulsões após a confusão entre jogadores de Cruzeiro e Atlético-MG no Mineirão. O documento elaborado pelo árbitro Matheus Candançan (SP) contabiliza 23 cartões vermelhos aplicados aos atletas das duas equipes depois do término da partida.

O relatório foi divulgado na madrugada desta segunda-feira, 9, e descreve que o tumulto começou a partir de um desentendimento envolvendo o meia Christian, do Cruzeiro, e o goleiro Everson, do Atlético-MG, nos instantes finais do clássico.

Na descrição do lance envolvendo o arqueiro atleticano, o árbitro relatou uma reação com uso de força após a falta sofrida, o que teria contribuído para o início da confusão em campo.

"Por após receber uma falta, derrubar seu adversário, partir para cima e com brutalidade, atingir com o joelho o rosto do seu adversário de número 88. Esclareço que após essa ação teve início uma briga generalizada, não sendo possível apresentar o cartão vermelho."

Ainda na súmula, Candançan também descreveu a ação atribuída ao jogador do Cruzeiro que participou do lance inicial.

"Por atingir com a canela a cabeça de seu adversário de número 22, com uso de força excessiva e intensidade alta, quando a bola já estava em posse do goleiro. Esclareço que após essa ação teve início uma briga generalizada, não sendo possível apresentar o cartão vermelho."

Nos demais registros de expulsão, a arbitragem repetiu praticamente a mesma justificativa, indicando que os jogadores se envolveram em agressões durante o tumulto após o encerramento do clássico.

"Expulso durante a briga generalizada, após o término da partida, por desferir e atingir com socos e pontapés seus adversários, não sendo possível apresentar o cartão vermelho devido ao tumulto."

Ao todo, 12 atletas do Cruzeiro e 11 do Atlético-MG acabaram citados na súmula com expulsão.

JOGADORES EXPULSOS DO CRUZEIRO

Cássio

Fagner

Fabrício Bruno

João Marcelo

Villalba

Kauã Prates

Christian

Lucas Romero

Matheus Henrique

Walace

Gerson

Kaio Jorge

JOGADORES EXPULSOS DO ATLÉTICO-MG

Everson

Gabriel Delfim

Preciado

Lyanco

Ruan Tressoldi

Junior Alonso

Renan Lodi

Alan Franco

Alan Minda

Cassierra

Hulk

ENTENDA COMO TUDO COMEÇOU

O tumulto começou pouco antes do apito final, quando Christian e Everson se envolveram em um choque dentro da área do Atlético-MG O goleiro reagiu ao lance e acabou empurrando o jogador do Cruzeiro, iniciando uma sequência de empurra-empurra entre atletas das duas equipes.