Confusão entre Cruzeiro e Atlético-MG: Súmula tem 23 expulsões registradas
O Cruzeiro venceu o Atlético-MG e terminou como campeão Mineiro de 2026
Estadão Conteúdo e Diario de Pernambuco
Publicado: 09/03/2026 às 13:11
Cruzeiro e Atlético-MG (Reprodução)
A súmula da final do Campeonato Mineiro registrou um número elevado de expulsões após a confusão entre jogadores de Cruzeiro e Atlético-MG no Mineirão. O documento elaborado pelo árbitro Matheus Candançan (SP) contabiliza 23 cartões vermelhos aplicados aos atletas das duas equipes depois do término da partida.
Na descrição do lance envolvendo o arqueiro atleticano, o árbitro relatou uma reação com uso de força após a falta sofrida, o que teria contribuído para o início da confusão em campo.
"Por após receber uma falta, derrubar seu adversário, partir para cima e com brutalidade, atingir com o joelho o rosto do seu adversário de número 88. Esclareço que após essa ação teve início uma briga generalizada, não sendo possível apresentar o cartão vermelho."
Ainda na súmula, Candançan também descreveu a ação atribuída ao jogador do Cruzeiro que participou do lance inicial.
"Por atingir com a canela a cabeça de seu adversário de número 22, com uso de força excessiva e intensidade alta, quando a bola já estava em posse do goleiro. Esclareço que após essa ação teve início uma briga generalizada, não sendo possível apresentar o cartão vermelho."
Nos demais registros de expulsão, a arbitragem repetiu praticamente a mesma justificativa, indicando que os jogadores se envolveram em agressões durante o tumulto após o encerramento do clássico.
"Expulso durante a briga generalizada, após o término da partida, por desferir e atingir com socos e pontapés seus adversários, não sendo possível apresentar o cartão vermelho devido ao tumulto."
Ao todo, 12 atletas do Cruzeiro e 11 do Atlético-MG acabaram citados na súmula com expulsão.
JOGADORES EXPULSOS DO CRUZEIRO
- Cássio
- Fagner
- Fabrício Bruno
- João Marcelo
- Villalba
- Kauã Prates
- Christian
- Lucas Romero
- Matheus Henrique
- Walace
- Gerson
- Kaio Jorge
JOGADORES EXPULSOS DO ATLÉTICO-MG
- Everson
- Gabriel Delfim
- Preciado
- Lyanco
- Ruan Tressoldi
- Junior Alonso
- Renan Lodi
- Alan Franco
- Alan Minda
- Cassierra
- Hulk
ENTENDA COMO TUDO COMEÇOU
O tumulto começou pouco antes do apito final, quando Christian e Everson se envolveram em um choque dentro da área do Atlético-MG O goleiro reagiu ao lance e acabou empurrando o jogador do Cruzeiro, iniciando uma sequência de empurra-empurra entre atletas das duas equipes.