Campeões estaduais de 2026: veja quem levantou as principais taças do Brasil
Veja quem foram os campeões dos principais campeonatos estaduais do país
Publicado: 09/03/2026 às 10:51
Os principais campeões estaduais de 2026 ( LUCAS UEBEL/GRÊMIO, Gustavo Aleixo/Cruzeiro, Sandy James/DP e Letícia Martins/Bahia)
Os principais campeonatos estaduais do futebol brasileiro chegaram ao fim e definiram os campeões da temporada de 2026. Domínios foram mantidos, jejuns encerrados e finais marcadas por rivalidades históricas, de tudo um pouco aconteceu nas finais de todas as regiões do país.
Campeonato Pernambucano - Sport
O Leão da Ilha conquistou o tetracampeonato consecutivo e chegou à 46ª taça do Campeonato Pernambucano. Na decisão contra o Náutico, o Sport empatou o primeiro jogo por 3 a 3 e venceu o segundo por 3 a 0, na casa do adversário e garantiu mais um título estadual.
Agora o time rubro-negro se distancia ainda mais de Santa Cruz e Náutico, que tem, respectivamente, 29 e 24 taças do Pernambucano.
Campeonato Mineiro - Cruzeiro
A Raposa voltou a conquistar o estadual após sete anos de jejum, chegando ao 39º título mineiro. A decisão contra o Atlético Mineiro foi marcada por uma briga generalizada entre jogadores das duas equipes, que resultou em 23 expulsões.
Mesmo com a conquista, o Cruzeiro ainda busca encurtar a distância para o maior campeão estadual, o Atlético-MG, que soma 50 taças.
Campeonato Paulista - Palmeiras
O clube alviverde conquistou o 27º título do Campeonato Paulista, voltando a levantar a taça após dois anos. Com a conquista, o Palmeiras permanece como segundo maior campeão do estado, atrás apenas do Corinthians, que possui 31 títulos.
O Palmeiras venceu o Novorizontino nas duas partidas da final, sendo a primeira por 1 a 0, no Allianz Parque e a segunda por 2 a 1, na casa do Tigre do Vale.
Campeonato Carioca - Flamengo
O Urubu chegou ao 40º título do Campeonato Carioca. A conquista marca a sétima vez que o rubro-negro chega ao tricampeonato estadual em toda história do clube. A final aconteceu contra o Fluminense e terminou empatada em 0 a 0 e foi decidida nos pênaltis, onde o goleiro Rossi brilhou e conquistou o título para o rubro-negro.
O duelo também representou o sexto encontro entre os rivais em finais nas últimas sete edições do estadual.
Campeonato Gaúcho - Grêmio
O tricolor conquistou o 44º título do Campeonato Gaúcho e se reaproximou do Internacional, que possui 46 conquistas. Na final, o Grêmio venceu o primeiro jogo por 3 a 0 em casa e empatou o segundo por 1 a 1 no Beira-Rio, garantindo a quarta taça do estadual, em cinco anos.
Campeonato Cearense - Fortaleza
O Tricolor do Pici chegou ao 47º título estadual e igualou o número de conquistas do Ceará. O Fortaleza voltou a vencer o Cearense após dois anos e agora soma seis títulos nas últimas dez edições do torneio.
Na final, os dois jogos terminaram 1 a 1, e o Fortaleza venceu nos pênaltis por 5 a 4.
Campeonato Baiano - Bahia
O Tricolor de Aço conquistou o 52º título do Campeonato Baiano e chegou ao bicampeonato consecutivo. Na decisão, o Bahia venceu o Vitória de virada por 2 a 1 e ampliou a vantagem de títulos para o Leão da Barra, agora são 22 títulos de diferença.