Campeões estaduais de 2026: veja quem levantou as principais taças do Brasil

Veja quem foram os campeões dos principais campeonatos estaduais do país

Os principais campeões estaduais de 2026 ( LUCAS UEBEL/GRÊMIO, Gustavo Aleixo/Cruzeiro, Sandy James/DP e Letícia Martins/Bahia)

Os principais campeonatos estaduais do futebol brasileiro chegaram ao fim e definiram os campeões da temporada de 2026. Domínios foram mantidos, jejuns encerrados e finais marcadas por rivalidades históricas, de tudo um pouco aconteceu nas finais de todas as regiões do país.

Goleada na casa do rival, briga generalizada em clássico, goleiros brilhando nas disputas por pênaltis, virada decisiva e até jogo administrado pelo empate marcaram as finais dos regionais do Brasil em 2026. Confira como foram as conquistas nos principais campeonatos estaduais do país.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.

Campeonato Pernambucano - Sport

O Leão da Ilha conquistou o tetracampeonato consecutivo e chegou à 46ª taça do Campeonato Pernambucano. Na decisão contra o Náutico, o Sport empatou o primeiro jogo por 3 a 3 e venceu o segundo por 3 a 0, na casa do adversário e garantiu mais um título estadual.

Agora o time rubro-negro se distancia ainda mais de Santa Cruz e Náutico, que tem, respectivamente, 29 e 24 taças do Pernambucano.

Campeonato Mineiro - Cruzeiro

A Raposa voltou a conquistar o estadual após sete anos de jejum, chegando ao 39º título mineiro. A decisão contra o Atlético Mineiro foi marcada por uma briga generalizada entre jogadores das duas equipes, que resultou em 23 expulsões.

Mesmo com a conquista, o Cruzeiro ainda busca encurtar a distância para o maior campeão estadual, o Atlético-MG, que soma 50 taças.

Campeonato Paulista - Palmeiras

O clube alviverde conquistou o 27º título do Campeonato Paulista, voltando a levantar a taça após dois anos. Com a conquista, o Palmeiras permanece como segundo maior campeão do estado, atrás apenas do Corinthians, que possui 31 títulos.

O Palmeiras venceu o Novorizontino nas duas partidas da final, sendo a primeira por 1 a 0, no Allianz Parque e a segunda por 2 a 1, na casa do Tigre do Vale.

Campeonato Carioca - Flamengo

O Urubu chegou ao 40º título do Campeonato Carioca. A conquista marca a sétima vez que o rubro-negro chega ao tricampeonato estadual em toda história do clube. A final aconteceu contra o Fluminense e terminou empatada em 0 a 0 e foi decidida nos pênaltis, onde o goleiro Rossi brilhou e conquistou o título para o rubro-negro.

O duelo também representou o sexto encontro entre os rivais em finais nas últimas sete edições do estadual.

Campeonato Gaúcho - Grêmio

O tricolor conquistou o 44º título do Campeonato Gaúcho e se reaproximou do Internacional, que possui 46 conquistas. Na final, o Grêmio venceu o primeiro jogo por 3 a 0 em casa e empatou o segundo por 1 a 1 no Beira-Rio, garantindo a quarta taça do estadual, em cinco anos.

Campeonato Cearense - Fortaleza

O Tricolor do Pici chegou ao 47º título estadual e igualou o número de conquistas do Ceará. O Fortaleza voltou a vencer o Cearense após dois anos e agora soma seis títulos nas últimas dez edições do torneio.

Na final, os dois jogos terminaram 1 a 1, e o Fortaleza venceu nos pênaltis por 5 a 4.

Campeonato Baiano - Bahia

O Tricolor de Aço conquistou o 52º título do Campeonato Baiano e chegou ao bicampeonato consecutivo. Na decisão, o Bahia venceu o Vitória de virada por 2 a 1 e ampliou a vantagem de títulos para o Leão da Barra, agora são 22 títulos de diferença.