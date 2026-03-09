O que serve de lição para Náutico, Sport e Santa Cruz pensando no Brasileiro?

Roger Silva, Hélio dos Anjos e Claudinei Oliveira, técnico de Sport, Náutico e Santa Cruz (Paulo Paiva/ Sport e Rafael Vieira)



O início da temporada deixou sinais claros para os três principais clubes de Pernambuco antes das disputas nacionais. Com o Sport e Náutico na Série B e o Santa Cruz na Série C, cada equipe chega ao Campeonato Brasileiro com cenários e lições distintas após o estadual.

Entre os três, o Sport é quem inicia a competição nacional com maior respaldo. O título do Campeonato Pernambucano e a classificação na segunda fase da Copa do Brasil fortaleceram o trabalho do técnico Roger Silva, que ganhou confiança interna e apoio da torcida. A conquista estadual reforça a ideia de continuidade e estabilidade, fatores que podem ser decisivos em uma Série B conhecida pelo equilíbrio e pela exigência de regularidade ao longo da temporada.

No Náutico, o cenário é de atenção redobrada. Apesar de uma campanha consistente no Pernambucano, o vice-campeonato acendeu o alerta dentro do clube. A avaliação interna aponta que, embora o time tenha mostrado organização e competitividade, o elenco ainda precisa de reforços para suportar a longa maratona da Série B. A diretoria trabalha para encorpar o grupo com jogadores que elevem o nível técnico e ofereçam mais opções ao longo da competição.

Já o Santa Cruz vive o momento mais delicado entre os grandes do estado. Eliminações de forma vexatória no Campeonato Pernambucano e também na Copa do Brasil, o Tricolor do Arruda enfrenta forte pressão por mudanças. A diretoria tricolor admite a necessidade de uma reformulação significativa no elenco, com chegadas e saídas previstas nos próximos dias. A meta é reorganizar o time para tentar uma campanha competitiva na Série C.

Diante desse cenário, o início da temporada deixa lições importantes para os três clubes pernambucanos. Enquanto o Sport colhe os frutos da confiança no trabalho, o Náutico busca ajustes para manter a competitividade, e o Santa Cruz tenta se reinventar para superar um começo de ano frustrante.