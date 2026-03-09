Nova regra de transferências obriga Santa Cruz a acelerar montagem do elenco
Série C adota janelas das Séries A e B e encurta prazo de contratações do Santa Cruz
Publicado: 09/03/2026 às 09:00
Gabriel Galhardo e Willian Júnior, jogadores do Santa Cruz (Rafael Vieira/DP Foto)
Uma alteração nas regras de transferências da Série C do Campeonato Brasileiro vai exigir rapidez do Santa Cruz na montagem do elenco para a temporada de 2026. Em reunião realizada na Confederação Brasileira de Futebol (CBF), os clubes da divisão aprovaram a adoção do mesmo calendário de janelas de contratações utilizado nas Séries A e B.
Na prática, o Santa Cruz terá menos de um mês para buscar reforços antes do início da competição. Nesse intervalo, as contratações precisam obedecer a uma regra específica: os jogadores devem ter atuado em campeonatos estaduais nesta temporada. A participação pode ser comprovada, por exemplo, por meio da súmula das partidas. A norma também vale para atletas que retornam de empréstimo.
Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão
Até o momento, o Tricolor do Arruda anunciou três nomes para a disputa da Série C: o meia Régis e os atacantes Marquinhos e Eron. A diretoria coral, no entanto, ainda trabalha em uma reformulação do elenco, que deve incluir novas contratações e eventuais saídas.
Após o fechamento da janela do dia 27 de março, o Santa Cruz só poderá registrar novos atletas novamente a partir de 20 de julho, período que coincide com o intervalo entre a 14ª e a 15ª rodada da primeira fase da Série C. Nesse cenário, o planejamento para reforçar o grupo antes do início do campeonato se torna ainda mais decisivo.