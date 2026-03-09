Nova regra de transferências obriga Santa Cruz a acelerar montagem do elenco

Gabriel Galhardo e Willian Júnior, jogadores do Santa Cruz (Rafael Vieira/DP Foto)

Uma alteração nas regras de transferências da Série C do Campeonato Brasileiro vai exigir rapidez do Santa Cruz na montagem do elenco para a temporada de 2026. Em reunião realizada na Confederação Brasileira de Futebol (CBF), os clubes da divisão aprovaram a adoção do mesmo calendário de janelas de contratações utilizado nas Séries A e B.

Com a mudança, os times da Terceira Divisão passam a seguir três períodos específicos para registrar atletas. A primeira janela nacional foi encerrada no dia 4 de março. Agora, os clubes contam apenas com a chamada “janela caseira”, aberta até 27 de março, antes da reabertura do mercado entre 20 de julho e 11 de setembro.

Na prática, o Santa Cruz terá menos de um mês para buscar reforços antes do início da competição. Nesse intervalo, as contratações precisam obedecer a uma regra específica: os jogadores devem ter atuado em campeonatos estaduais nesta temporada. A participação pode ser comprovada, por exemplo, por meio da súmula das partidas. A norma também vale para atletas que retornam de empréstimo.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão

Até o momento, o Tricolor do Arruda anunciou três nomes para a disputa da Série C: o meia Régis e os atacantes Marquinhos e Eron. A diretoria coral, no entanto, ainda trabalha em uma reformulação do elenco, que deve incluir novas contratações e eventuais saídas.

Após o fechamento da janela do dia 27 de março, o Santa Cruz só poderá registrar novos atletas novamente a partir de 20 de julho, período que coincide com o intervalo entre a 14ª e a 15ª rodada da primeira fase da Série C. Nesse cenário, o planejamento para reforçar o grupo antes do início do campeonato se torna ainda mais decisivo.

