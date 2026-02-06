Após confirmar play-off na Série B, entidade abre discussão para alterar o número de clubes que caem para a segunda divisão, algo que não acontece há mais de 20 anos

Mudança histórica: CBF estuda reduzir número de rebaixados e acessos na Série A do Brasileirão. (FOTO: Junior Souza / CBF )

Após anunciar, nessa quinta-feira (5), que a Série B do Campeonato Brasileiro terá um play-off entre o 4º e 5º colocados da competição, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) avisou aos clubes que vai discutir redução de rebaixamentos e acessos.

Segundo o GE, a CBF informou, na reunião dessa quinta, que a alteração no sistema de ascensão e queda será o próximo tema em pauta.

A discussão foi levantada por presidentes de times da Série A em anos recentes, inclusive em uma reunião feita em março de 2025, quando Ednaldo Rodrigues ainda era presidente da confederação.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.

Agora, Samir Xaud, atual presidente da CBF, comunicou aos clubes que a entidade vai entrar de cabeça no tema, ainda de acordo com informações do GE.

O número de rebaixados não é alterado desde 2004, quando quatro clubes caíram pela primeira vez no futebol brasileiro.

