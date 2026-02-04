Onde assistir ao vivo, horário e escalações de Santos e São Paulo pelo Brasileirão

A partida é válida pela 2ª rodada da Série A do Brasileiro

Zé Rafael e Marcos Antônio, meias de Santos e São Paulo, respectivamente ( Paulo Pinto/ São Paulo)

Nesta quarta-feira (04), Santos e São Paulo se enfrentam pela 2ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A partida acontece na Vila Belmiro, quatro dias após a vitória do São Paulo sobre o Santos pela 6ª rodada Paulistão, disputada no MorumBis. Veja onde assistir, prováveis escalações e horário da partida.

A partida entre Santos e São Paulo será disputada nesta quarta-feira (04), às 20h (horário de Brasília).

Onde assistir Santos e São Paulo ao vivo?

O jogo terá transmissão pelo Premiere (TV fechada) e pelo Globoplay (Streaming).

O time de Hernán Crespo busca a terceira vitória consecutiva, após a chegada de Rafinha para a função de gerente esportivo. O novo dirigente mudou os ânimos do elenco e do técnico.

"Fico muito contente com a chegada dele, conhece muito bem o ambiente e os jogadores. Ainda é um momento delicado, e ele ajuda muito no dia a dia. É um cara carismático, positivo, fico muito feliz porque é um complemento. Sei que ele pode me ajudar, posso falar com ele, temos uma trajetória como jogador e experiência de vida parecidas. Então podemos nos entender facilmente", comentou Crespo após a última partida.

Ainda que venha embalado, o São Paulo pode 'dar uma segurada' após duas partidas com quase todo o time titular. A comissão técnica quer evitar lesões, que foram problemas em 2025. A tendência é que os principais jogadores iniciem, mas quem sentiu mais desgaste com a sequência será preservado.

Atualmente, apenas Ryan Francisco e André Silva estão no departamento médico. Este último voltou a treinar sob os cuidados da preparação física, última etapa antes de ser liberado para retomar os treinamentos ao lado do grupo.

Enquanto o São Paulo afasta a crise com bons resultados, o Santos se afunda. Nos sete jogos de 2026, o time só venceu um (contra o Novorizontino). São três derrotas e três empates. Um dos tropeços foi justamente na estreia pelo Brasileirão, contra a Chapecoense.

Os resultados ruins levaram a torcida a protestar no CT Rei Pelé Os principais alvos foram o presidente Marcelo Teixeira e executivo de futebol Alexandre Mattos.

Um dos reforços contratados já com a temporada em andamento para tentar melhorar o elenco de Juan Pablo Vojvoda é Rony, que estreou na derrota para o São Paulo. O atacante foi apresentado nesta terça-feira.

O atacante quer que o time busque a vitória "a qualquer custo", ainda mais por jogar em casa. "Clássico não se joga, se ganha. Nosso pensamento é vencer. Independentemente se jogar bem ou mal Precisamos vencer, somar pontos e virar a chavinha", falou.

"Será uma virada de chave para que os torcedores possam acreditar em nós e ver que estamos empenhados para mudar a situação. Será um jogo muito difícil, mas precisamos somar pontos e o pensamento de cada atleta e jogador", projetou.

Ele ainda não deve ter Neymar ao lado. O camisa 10 voltou a treinar na semana passada após cirurgia e ainda vive a expectativa de retorno aos jogos. "Precisamos muito dele. Precisa o time, precisa o clube, precisamos todos", admitiu Vojvoda após a derrota para o São Paulo. "Ele jogou três, quatro partidas com o menisco lesionado. Se submeteu à cirurgia e está para voltar. Temos de compreender o atleta", ressalvou.

Como trunfo, o Santos tem a invencibilidade em casa, que vem desde outubro. No ano passado, a equipe bateu o São Paulo na partida do Brasileirão na Vila Belmiro por 1 a 0. Já no primeiro turno, no MorumBis, foram os são-paulinos que venceram, por 2 a 1.

FICHA TÉCNICA

SANTOS X SÃO PAULO

SANTOS - Gabriel Brazão; Mayke, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Gabriel Menino e Rollheiser; Barreal, Rony e Gabigol. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

SÃO PAULO - Rafael; Arboleda, Matheus Dória e Sabino. Maik (Cédric), Bobadilla (Pablo Maia), Danielzinho, Marcos Antônio e Enzo Díaz; Luciano e Calleri. Técnico: Hernán Crespo.

ÁRBITRO - Anderson Daronco (RS).

HORÁRIO - 20h (de Brasília).

ONDE ASSISTIR - Premiere (TV fechada) e Globoplay (Streaming)

LOCAL - Vila Belmiro, em Santos (SP).