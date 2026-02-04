Onde assistir ao vivo, horário e escalações de Flamengo x Internacional pelo Brasileirão

A partida é válida pela 2ª rodada da Série A do Brasileiro

Nesta quarta-feira (04), Flamengo e Internacional se enfrentam pela 2ª rodada da Série A do Brasileirão. A partida acontece no Maracanã e coloca em jogo duas sequências a serem quebradas. O time carioca não vence há três jogos na temporada e o clube gaúcho não triunfa contra o rubro-negro há sete partidas. Veja onde assistir, prováveis escalações e horário da partida.

A partida entre Flamengo e Internacional será disputada nesta quarta-feira (04), às 19h (horário de Brasília).

Onde assistir Flamengo x Internacional ao vivo?

O jogo terá transmissão exclusiva pelo Premiere (TV fechada).

Na semana passada, o time carioca estreou no Brasileirão com derrota por 2 a 1 para o São Paulo, no MorumBis. Depois, perdeu por 2 a 0 para o Corinthians na decisão da Supercopa, em decisão disputa no Mané Garrincha, em Brasília.

Diante de sua torcida, o Flamengo aposta no fator casa para reencontrar o bom futebol e conquistar os seus primeiros pontos. O técnico Filipe Luís sabe que é preciso esquecer o cansaço da temporada passada e começar a vencer o mais rápido possível.

O time vai ter mudanças em relação à formação da final. O zagueiro Vitão e o lateral-esquerdo Ayrton Lucas são cotados para começar nas vagas de Léo Ortiz e Alex Sandro, respectivamente, já que a dupla vem de dois jogos seguidos. Na lateral direita, Emerson Royal pode ocupar a vaga de Varela.

No meio-campo, a baixa é o volante Jorginho, que cumpre suspensão por ter sido expulso diante do São Paulo e deve ser substituído por Evertton Araújo. A outra opção é De la Cruz.

O atacante Everton Cebolinha também pode ser novidade no lugar de Carrascal. Expulso contra o Corinthians, o colombiano segue à disposição da comissão técnica, já que a punição na Supercopa não o impede de entrar em campo em outras competições organizadas pela CBF. A sua saída, portanto, seria uma opção técnica.

O meia Lucas Paquetá, contratado a peso de ouro, deve começar na reserva, seguindo um plano da comissão técnica para que ele recupere, aos poucos, a sua melhor condição física e técnica.

O técnico Filipe Luís afirmou que o Flamengo não vem jogando mal, apesar da falta de resultados positivos. O comandante prometeu que não faltará entrega do elenco para "entrar nos eixos" de olho na sequência da temporada.

"Tivemos resultados ruins, mas não acho que estamos jogando mal. Não consigo dizer que a derrota para o São Paulo tenha sido justa, que o primeiro tempo contra o Corinthians tenha sido justo. Foram jogos igualados. Não existe jogo fácil. Único caminho que temos é o trabalho para voltar a vencer. O recado para o torcedor tem que ser passado dentro do campo, com entrega e dedicação, do jeito que está sendo agora", explicou Filipe Luís, apostando numa evolução natural e na volta da rotina de vitórias.

Do outro lado, o Internacional também busca recuperação. Apesar da vitória por 1 a 0 sobre o Caxias, pelo Gauchão, o time colorado estreou no Brasileirão com derrota em casa para o Athletico-PR, por 1 a 0. A equipe gaúcha vê o duelo como oportunidade de reação e quer mostrar consistência fora de seus domínios para ganhar confiança neste início de competição.

O técnico Paulo Pezzolano volta a utilizar o time titular depois de poupar seus principais jogadores contra o Caxias. O uruguaio valorizou o planejamento de preservar os nomes mais experientes e dar oportunidades a alguns jovens no campeonato estadual. "Vamos seguir com o planejamento. Há jogadores que necessitam minutagem, então vamos seguir mesclando e os meninos vão seguir jogando. A melhor lição para eles é jogar. São meninos que estão crescendo, alguns menores de 18 anos, e isso é importante para eles", disse Pezzolano.

O atacante Alerrandro, contratado por empréstimo junto ao CSKA Moscou-RUS, está à disposição da comissão técnica e deve aparecer no banco de reservas. Artilheiro do Brasileirão 2024 pelo Vitória, ele chega no clube do Beira-Rio para disputar a titularidade com Borre.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X INTERNACIONAL

FLAMENGO - Rossi; Varela (Emerson Royal), Vitão (Léo Ortiz), Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Evertton Araújo e Arrascaeta; Plata, Pedro e Everton Cebolinha. Técnico: Filipe Luís.

INTERNACIONAL - Rochet; Bruno Gomes, Félix Torres, Mercado e Bernabei; Bruno Henrique, Paulinho e Alan Patrick; Vitinho, Borré e Carbonero. Técnico: Paulo Pezzolano.

ÁRBITRO - Rodrigo José Pereira de Lima (PE).

HORÁRIO - 19h.

ONDE ASSISTIR - Premiere

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).