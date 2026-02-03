Brasileirão 2026 sufoca calendário e coloca gigantes em apuros nos estaduais; entenda

Calendário apertado e foco total na Série A fazem com que potências do futebol nacional ocupem a parte de baixo da tabela em seus estado

Brasileirão 2026 sufoca calendário e coloca gigantes em apuros nos estaduais. (Foto: Gilvan Souza/Flamengo)

Com o Campeonato Brasileiro começando, pela primeira vez na era dos pontos corridos, os grandes clubes do Brasil enfrentam dificuldades nos campeonatos estaduais. É o caso para times como Atlético-MG, Cruzeiro, Flamengo, São Paulo e Santos.

Com a segunda rodada do Brasileirão 2026 sendo realizada nesta quarta (4) e quinta (5), alguns treinadores escolhem poupar os principais jogadores nos torneios regionais, que têm acontecido nos finais de semana.

Foi o caso do Palmeiras que, apesar de não estar 'nas cordas' no Campeonato Paulista e na segunda colocação dentro da competição, perdeu para o Botafogo-SP no último domingo (1) por 1-0, ao poupar boa parte dos titulares para a partida contra o Vitória, disputada nesta quarta (4), às 21h30 (horário de Brasília). Na competição local, o Verdão também registrou revés por 4-0 diante do Novorizontino.

Com seis pontos em seis rodadas, o Santos está a uma posição do rebaixamento do Campeonato Paulista, ocupando a 14ª colocação, e apenas com dois pontos a mais que o 15º, Velo Clube. O São Paulo, que venceu o Peixe no último sábado (31), respirou na competição, chegando aos sete pontos.

O Flamengo é outra equipe que também enfrenta problemas no estadual. Neste ano, a direção do clube decidiu entrar no início do campeonato com time sub-20 e, assim, são apenas quatro pontos conquistados em cinco partidas até aqui.

A única vitória da equipe veio diante do Vasco, em clássico, quando parte do time titular foi acionada. A situação do rubro-negro carioca é tão ruim que ele ocupa a 5ª colocação do Grupo B e estaria disputando um quadrangular final para evitar o rebaixamento para a Série A2 do Campeonato Carioca.

Faltando duas rodadas para o fim da primeira fase do Campeonato Mineiro, Cruzeiro e Atlético Mineiro sofrem sérios riscos de ficarem de fora das semifinais da competição.

No regulamento atual, os líderes dos três grupos avançam para a próxima fase junto com o melhor segundo colocado. No grupo A, o Galo tem 10 pontos e está a um ponto do UTR. A Raposa, por outro lado, conquistou 9 pontos e encontra-se atrás do North, que possui 11.

Dos dois rivais, apenas o Atlético-MG estaria avançando para a fase final do estadual.