Com proposta de R$ 155 milhões aceita pelo Wolverhampton, Verdão vive expectativa por fim de prazo de preferência do Tricolor Carioca; negociação pelo zagueiro Nino também está em estágio avançado

Mercado da Bola: Nino e Arias no Palmeiras Entenda como Fluminense pode atrapalhar negociação. (Fotos: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C )

O Palmeiras, que pouco contratou no mercado da bola até este momento, começa a fazer movimentações para trazer Arias e Nino, dois jogadores ex-Fluminense. Mas ainda é possível que o tricolor carioca atrapalhe a negociação por um deles.

Nino e Arias no Palmeiras: o que falta para negócio acontecer

De acordo com informações da TNT Sports Brasil, o Palmeiras fez uma proposta de R$ 155 milhões ao Wolverhampton (Inglaterra) por Arias, no último domingo (1º).

A oferta, segundo as fontes, já foi aceita pelo clube inglês. Na saída do colombiano para o Wolves, o Fluminense inseriu uma cláusula que dá o direito ao clube de igualar qualquer proposta aceita pelo time inglês em até 3 dias.

Assim, o prazo se acaba nesta quarta-feira (4) e o Verdão fica próximo de ter o jogador - campeão da Libertadores com o Fluminense em 2023 - como reforço para 2026.

Já conforme informações do Jornal O Globo, os jogadores do Palmeiras foram informados do acerto com Jhon Arias.

Nino no Palmeiras

Outro alvo do Palmeiras também estava na campanha do Fluminense que conquistou o título da Libertadores em 2023: o zagueiro Nino. Segundo informações do GE, o Verdão avançou seu interesse pela contratação do zagueiro, com valores negociados mantidos em sigilo.

O clube se mantém otimista para a chegada de Nino, mas também trabalha com a possibilidade de receber o zagueiro no meio do ano, caso seu clube atual, o Zenit (Rússia), não aceite liberar de imediato.

Ainda assim, o Palmeiras enviou um intermediário para Abu Dhabi, onde o clube russo disputa um torneio amistoso, para tentar avançar com a negociação.

Arias no Wolverhampton: por que não deu certo?

Grande estrela no futebol brasileiro e destaque na Seleção Colombiana, Jhon Arias chegou ao Wolverhampton por cerca de 105 milhões de reais, em julho de 2025, com boa reputação e vestindo a camisa 10 do clube. Sua passagem, entretanto, não deu muito certo.

Na sua chegada ao clube, o treinador era o português Vitor Pereira, ex-Corinthians, que ficou até dezembro de 2025, com o time vivendo má fase e amargando a lanterna do Campeonato Inglês.

Assim, Arias não correspondeu com bons desempenhos e foi ficando de fora do time titular. Com a saída de Vitor Pereira e a chegada do treinador Rob Edwards, o colombiano perdeu - mais ainda - espaço dentro do elenco.

Pelo clube, são 26 partidas disputadas - 17 como titular e 9 saindo do banco de reservas. Ao todo, ele marcou apenas dois gols e deu uma assistência, estando em campo por cerca de 1.400 minutos.

Com o Wolves lutando e praticamente já rebaixado do Campeonato Inglês, estando 18 pontos atrás do último fora da zona - Nottingham Forest - com 12 rodadas para o fim da competição, uma venda é vista como positiva para o clube balançar as finanças, pensando numa provável queda.