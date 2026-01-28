São Paulo x Flamengo ao vivo: onde assistir, escalações e horário pelo Brasileirão

São Paulo e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (28), pela 1ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro de 2026

Lucas Moura, atacante do São Paulo, e Giorgian de Arrascaeta, meio-campista do Flamengo (Rubens Chiri/São Paulo FC e Adriano Fontes/Flamengo)

São Paulo e Flamengo se enfrentam na noite desta quarta-feira (28), às 21h30 (horário de Brasília), no Morumbis, pela primeira rodada do Brasileirão 2026.

Em todas as competições, as equipes já se enfrentaram 120 vezes. Foram 40 vitórias do Flamengo, 34 empates e 46 vitórias do São Paulo. Na casa tricolor, foram disputadas 64 partidas, com 29 vitórias do São Paulo, 21 empates e 14 vitórias do Rubro-Negro.

SÃO PAULO

O momento atual das equipes é distinto. Mandante do confronto, o São Paulo chega pressionado após uma sequência negativa no Campeonato Paulista. A equipe comandada por Hernán Crespo sofreu derrotas recentes para a Portuguesa, no Morumbis, e para o Palmeiras, na Arena Barueri, e encerrou o Estadual distante da zona de classificação, flertando com as últimas posições da tabela.



FLAMENGO

Já o Flamengo encara o início do Brasileirão como prioridade no calendário. O clube carioca, atual campeão brasileiro, fez apenas três partidas com o elenco principal em 2026. Após retornar mais tarde das férias, venceu o Vasco e foi derrotado pelo Fluminense. O início instável com jogadores do sub-20 comprometeu a campanha no Campeonato Carioca, mas o foco no Ninho do Urubu está voltado para o Brasileirão e para a disputa da Supercopa.

ONDE ASSISTIR

São Paulo x Flamengo, válido pela primeira rodada do Brasileirão 2026, terá transmissão pela Globo (TV Aberta), ge tv (YouTube) e Premiere (pay-per-view)



FICHA DA PARTIDA



SÃO PAULO: Rafael, Maik, Arboleda, Alan Franco e Wendell; Bobadilla, Marcos Antônio e Danielzinho; Lucas, Calleri e Ferreira (Luciano) Técnico: Hernán Crespo.



FLAMENGO: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Plata, Carrascal (Samuel Lino) e Pedro (Bruno Henrique). Técnico: Filipe Luís.



Local: Morumbis, em São Paulo



Horário: 21h30



Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)



Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Leone Carvalho Rocha (GO)

4º Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)

Transmissão: Globo (TV Aberta), GE TV (YouTube) e Premiere (pay-per-view)

