Presidente da CBF projeta Copa do Mundo Feminina no Brasil: ‘Divisor de Águas’
A Copa do Mundo Feminina de 2027 acontecerá em solo brasileiro
Publicado: 26/01/2026 às 10:21
Seleção Brasileira Feminina ( Lívia Villas Boas / CBF)
A Copa do Mundo Feminina de 2027 vai ser na América do Sul. No Brasil. Pela primeira vez. A logomarca oficial da competição foi lançada neste domingo, no Rio de Janeiro, e o presidente da CBF, Samir Xaud, entende que o torneio pode catapultar o desenvolvimento da modalidade no País.
"Elas começaram lá atrás, sem apoio, sem investimento. Agora chega um momento ímpar, divisor de águas com esse evento grande que vai ter aqui no Brasil. O recado que eu posso dar é que os clubes invistam e apoiem o futebol feminino", completou.
Xaud assumiu no último mês de maio o cargo antes ocupado por Ednaldo Rodrigues. Já a Copa do Mundo vai acontecer entre junho e julho do ano que vem. E, em termos de preparação, o técnico Arthur Elias entende que a equipe está num bom caminho para a competição que vai ocorrer entre junho e julho do ano que vem.
"Um ano e meio no futebol é muita coisa. Tem jogadoras jovens, tem jogadoras que retornaram à seleção. O Brasil está na etapa que tinha que estar. Se a Copa fosse hoje, jogaríamos hoje. Estou confiante. Temos tempo de preparação e vamos usá-lo da melhor maneira", afirmou o treinador.
Ambos estavam no hotel em que o lançamento da logomarca ocorreu. Quem também esteve no local foi Jiil Elis. Diretora da Fifa e, anteriormente, bicampeã do mundo como treinadora, ela projeta que a seleção anfitriã da Copa vai chegar forte para a disputa.
"Eu conheço a pressão. Acho que o Brasil fez um grande trabalho unindo jogadoras jovens com experientes. Penso que vai ser um time duro e, com a torcida em casa, quem sabe (tem sucesso)", analisou a Elis.