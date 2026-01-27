O que o Flamengo precisa fazer para escapar de quadrangular do rebaixamento no Carioca

O time rubro-negro está na penúltima colocação do Grupo A do Campeonato Carioca

A partida entre Flamengo e Vasco pelo Campeonato Carioca terminou em 1 a 0 para o rubro-negro ( Gilvan de Spuza/Flamengo)

A situação do Flamengo no Campeonato Carioca continua difícil. No último domingo, 25, a equipe rubro-negra perdeu o clássico para o Fluminense por 2 a 1, no estádio do Maracanã.

O Flamengo está na quinta - e penúltima - posição do Grupo B, com quatro pontos. O time rubro-negro possui uma vitória, um empate e três derrotas depois de cinco partidas pelo torneio estadual. O Flamengo iniciou a competição atuando com a equipe sub-20, mas, depois dos resultados ruins, começou a escalar os principais jogadores nos clássicos contra Vasco e Fluminense.

Os dois últimos colocados de cada grupo do Campeonato Carioca disputam um quadrangular do rebaixamento. O quadrangular é realizado em pontos corridos, com turno e returno. Cada equipe, portanto, faz seis jogos nesta etapa.

O lanterna do quadrangular é rebaixado automaticamente no Campeonato Carioca. O penúltimo colocado ainda disputa uma repescagem contra o vice-campeão da Série A2 do Estadual.

O Flamengo tem apenas mais uma partida na primeira fase do Carioca. O time de Filipe Luís joga no dia 7 de fevereiro, um sábado, contra o Sampaio Corrêa-RJ, no Maracanã. A vitória é fundamental para a equipe flamenguista.

Além de vencer esse compromisso, o time rubro-negro precisa torcer contra os adversários diretos do Grupo B: Madureira, Boavista, Nova Iguaçu e Maricá.

O Madureira é o segundo colocado da chave, com seis pontos, e ainda enfrenta Portuguesa-RJ, Vasco e Volta Redonda. Se fizer dois pontos nessas três partidas, o Madureira não poderá mais ser alcançado pelo Flamengo.

O Boavista, terceiro colocado do grupo, com seis pontos, tem situação semelhante. O time do Boavista, porém, tem dois jogos por fazer, contra Sampaio Corrêa-RJ e Bangu. Se fizer dois pontos, já ficará na frente do time flamenguista.

O Nova Iguaçu, por sua vez, é o quarto colocado do grupo, com quatro pontos. A equipe ainda jogará três vezes, contra Volta Redonda, Bangu e Portuguesa-RJ. O Flamengo precisa torcer para que o Nova Iguaçu não some quatro pontos nestes três duelos.

Já o Maricá é o lanterna do Grupo B, com três pontos. Mas a equipe também entrará em campo três vezes nessa primeira fase, contra Sampaio Corrêa-RJ, Volta Redonda e Fluminense. Se fizer cinco pontos nessas partidas, o Maricá ficará na frente do Flamengo.

Para evitar o quadrangular, o time comandado por Filipe Luís torcerá para que, no máximo, duas dessas combinações envolvendo os adversários diretos aconteçam. Além disso, tem que vencer o Sampaio Corrêa-RJ no dia sete do próximo mês.

Antes da "decisão" pelo Campeonato Carioca, o Flamengo enfrenta o São Paulo (pelo Campeonato Brasileiro), o Corinthians (pela Supercopa do Brasil), e o Internacional (pelo Campeonato Brasileiro).