Deyverson fecha com time 'carrasco' de brasileiros na Libertadores e Sul-Americana

Em seu último clube, o Fortaleza, Deyverson realizou 37 partidas, anotou nove gols e deu uma assistência

Deyverson, novo atacante da LDU (Divulgação / LDU )

Deyverson decidiu se aventurar pela primeira vez no futebol equatoriano. Atacante com passagem importante por Palmeiras e Atlético Mineiro, ele se despediu do Fortaleza e acertou com a LDU, que não pagou pelos custos da transferência, já que o atleta estava sem contrato depois de rescindir com o time cearense.

Carrasco de Fluminense, Grêmio, Botafogo e São Paulo, este em mais de uma ocasião, a LDU foi semifinalista da Libertadores em 2025 - caiu para o Palmeiras ao levar 4 a 0 na volta - e vai disputar a competição mais uma vez neste ano.

"Estamos prontos para comemorar muitos gols juntos, matador", escreveu o perfil da LDU nas redes sociais, depois de anunciá-lo em vídeo com o mascote do clube equatoriano tocando pandeiro.

Em seu último clube, o Fortaleza, Deyverson teve momentos antagônicos. Chegou a ser afastado pelo português Renato Paiva, mas recuperou um lugar no grupo com o argentino Martín Palermo e fez alguns gols importantes. Em 37 partidas, anotou nove gols e deu uma assistência.

Ele é considerado ídolo de parte da torcida do Palmeiras pelos gols decisivos que marcou: o que definiu o título brasileiro em 2018 e o que garantiu a conquista da Libertadores de 2021, na prorrogação, contra o Flamengo.

Deyverson, de 34 anos, começou a carreira no Mangaratibense, do Rio, e vai defender o 11º time de sua carreira, que inclui passagem por clubes de Portugal, Alemanha e Espanha.



Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.

