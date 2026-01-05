° / °
Veja os jogos da Copinha desta segunda-feira, 5 de janeiro

Ao todo, serão realizadas 10 partidas nesta segunda-feira (05)

Estadão Conteúdo

Publicado: 05/01/2026 às 11:09

Taça da Copinha/Divulgação/Copinha

A Copinha 2026 segue a todo vapor com quatro confrontos encerrando a rodada de abertura, com destaque para a estreia de Palmeiras e Fluminense, além de seis duelos, abrindo a segunda rodada da primeira fase do torneio nesta segunda-feira (05).

Tratado como um dos favoritos ao título, o Palmeiras dará seus primeiros passos na Copinha 2026 na noite desta segunda-feira, quando a partir das 19h30 encara o Monte Roraima-RR, na Arena Barueri, pelo Grupo 27. Na mesma chave, às 17h15, Remo e Batalhão-TO abrem os jogos do grupo.

O dia também marca a estreia do Fluminense na competição de base No Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba, o time carioca encara o Água Santa, às 21h30, pelo Grupo 25, que ainda conta com Sfera-SP e Brasiliense, que se enfrentam às 19h15.

Buscando manter o bom ritmo da primeira rodada, o Grêmio volta a campo às 16h para encarar o Galvez-AC, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga. O Votuporanguense, time da casa, volta a jogar a partir das 18h15, quando encara o Falcon-SE também tentando manter os 100% de aproveitamento no Grupo 2.

Outros destaques da abertura da segunda rodada ficam por conta de Ponte Preta, Sport e Mirassol, que venceram na rodada inicial e tentam encaminhar uma vaga na próxima fase.

CONFIRA ABAIXO ONDE ASSISTIR CADA UM DOS DUELOS DESTA SEGUNDA-FEIRA:

13h

Meia Noite x Ponte Preta - YouTube Paulistão.

15h15

Real-RR x Coritiba - YouTube Paulistão.

16h

Galvez x Grêmio - Xsports.

17h15

Remo x Batalhão - YouTube Paulistão e YouTube Ulisses TV.

18h15

Votuporanguense x Falcon - YouTube Paulistão.

18h30

Mirassol x Linense - YouTube Paulistão.

19h15

Sfera x Brasiliense - YouTube Paulistão.

19h30

Palmeiras x Monte Roraima - YouTube CazéTV.

20h45

Forte x Sport-PE - Xsports.

21h30

Fluminense x Água Santa - YouTube CazéTV.

