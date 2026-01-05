Veja os jogos da Copinha desta segunda-feira, 5 de janeiro
Ao todo, serão realizadas 10 partidas nesta segunda-feira (05)
Publicado: 05/01/2026 às 11:09
Taça da Copinha (Divulgação/Copinha)
A Copinha 2026 segue a todo vapor com quatro confrontos encerrando a rodada de abertura, com destaque para a estreia de Palmeiras e Fluminense, além de seis duelos, abrindo a segunda rodada da primeira fase do torneio nesta segunda-feira (05).
O dia também marca a estreia do Fluminense na competição de base No Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba, o time carioca encara o Água Santa, às 21h30, pelo Grupo 25, que ainda conta com Sfera-SP e Brasiliense, que se enfrentam às 19h15.
Buscando manter o bom ritmo da primeira rodada, o Grêmio volta a campo às 16h para encarar o Galvez-AC, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga. O Votuporanguense, time da casa, volta a jogar a partir das 18h15, quando encara o Falcon-SE também tentando manter os 100% de aproveitamento no Grupo 2.
Outros destaques da abertura da segunda rodada ficam por conta de Ponte Preta, Sport e Mirassol, que venceram na rodada inicial e tentam encaminhar uma vaga na próxima fase.
CONFIRA ABAIXO ONDE ASSISTIR CADA UM DOS DUELOS DESTA SEGUNDA-FEIRA:
13h
Meia Noite x Ponte Preta - YouTube Paulistão.
15h15
Real-RR x Coritiba - YouTube Paulistão.
16h
Galvez x Grêmio - Xsports.
17h15
Remo x Batalhão - YouTube Paulistão e YouTube Ulisses TV.
18h15
Votuporanguense x Falcon - YouTube Paulistão.
18h30
Mirassol x Linense - YouTube Paulistão.
19h15
Sfera x Brasiliense - YouTube Paulistão.
19h30
Palmeiras x Monte Roraima - YouTube CazéTV.
20h45
Forte x Sport-PE - Xsports.
21h30
Fluminense x Água Santa - YouTube CazéTV.