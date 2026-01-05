Sport x Forte-ES: horário e onde assistir ao jogo da Copinha

Sport Sub-20 (Igor Cysneiros/SCR)

O Sport entra em campo nesta segunda-feira (5) em busca da segunda vitória na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026. Os Leões da Base enfrentam o Forte-ES às 20h45, no Estádio Municipal Manuel Francisco Ferreira, em Bálsamo (SP), pela segunda rodada do Grupo 4. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Xsports, no YouTube.

Na estreia, o Sport venceu o Linense por 2 a 1, com gols de Rafael de Jesus e Matheus Lacort, somando os primeiros três pontos na competição. Com o resultado, a equipe pernambucana divide a liderança do grupo com o Mirassol, que também venceu na primeira rodada ao superar o Forte-ES pelo mesmo placar.

Sem pontuar, Linense e Forte-ES entram pressionados na rodada, o que aumenta a importância do confronto para a definição das vagas ao mata-mata. Uma vitória pode deixar o Sport muito próximo da classificação.

Possibilidade de classificação antecipada

O Leão pode garantir vaga na próxima fase já nesta segunda-feira. Para isso, precisa vencer o Forte-ES e torcer por um triunfo do Mirassol sobre o Linense. Caso o cenário se confirme, Sport e Mirassol chegariam aos seis pontos e disputariam apenas a liderança do grupo na última rodada.

Campanhas na Copinha

Esta é a 25ª participação do Sport na Copa São Paulo de Futebol Júnior e a 14ª edição consecutiva, a maior sequência da história do clube no torneio. Desde a estreia, em 1973, as melhores campanhas rubro-negras foram as quartas de final, alcançadas em 1997, 2016 e 2023.

