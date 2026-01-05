Desafio internacional: conheça o Defensa y Justicia, adversário do Santa Cruz na Vitória Cup
Publicado: 05/01/2026 às 09:29
Mariano Soso, técnico do Defensa y Justicia (Divulgação/Defensa y Justicia)
A temporada 2026 da Cobra Coral começa com um teste internacional. O Santa Cruz encara o Defensa y Justicia, da Argentina, nesta quinta-feira (08), às 20h30, na Arena Pernambuco, pela Vitória Cup, em amistoso que marca o primeiro compromisso do ano.
Velhos conhecidos
A equipe argentina é comandada por Mariano Soso, velho conhecido do futebol pernambucano. Ex-treinador do Sport, o argentino enfrentou o Santa Cruz em três oportunidades na temporada passada, com retrospecto favorável: duas vitórias e uma derrota. Em 2024, Soso comandou o Leão da Ilha no título do Campeonato Pernambucano.
Entre os nomes conhecidos do elenco está o atacante Lenny Lobato, também ex-Sport. Indicado por Soso, o jogador chegou ao Defensa y Justicia em julho e disputou 11 partidas, ainda sem marcar gols com a camisa do clube argentino.
Participação na Vitória Cup
Esta será a segunda participação do Defensa y Justicia na Vitória Cup. Na edição do ano passado, realizada durante a paralisação do Campeonato Brasileiro para a disputa da Copa do Mundo de Clubes, o time argentino venceu os dois jogos que disputou contra equipes brasileiras: 1 a 0 sobre o Cruzeiro e 2 a 1 contra a Desportiva Vitória, ambos no Espírito Santo.
História
Fundado em 20 de março de 1935, o Defensa y Justicia possui 90 anos de história. Apesar de nunca ter conquistado o Campeonato Argentino, o clube soma dois títulos internacionais. O primeiro foi a Copa Sul-Americana de 2020. No ano seguinte, venceu o Palmeiras, então campeão da Libertadores, e conquistou a Recopa Sul-Americana de 2021.