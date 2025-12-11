FPF homenageia Rodrigo Pereira e Deborah Cecília, árbitros premiados no Brasileirão 2025

Deborah Cecília e Rodrigo Pereira, árbitros pernambucanos ( Rafael Vieira)

A Federação Pernambucana de Futebol (FPF) homenageou, na quarta-feira (10), os árbitros Rodrigo Pereira e Déborah Cecília, eleitos os melhores do Campeonato Brasileiro de 2025 nas categorias Masculino e Feminino. A cerimônia foi realizada no Salão Nobre da entidade e destacou o desempenho dos dois profissionais ao longo da temporada nacional.

Rodrigo Pereira, recifense de 38 anos, celebrou o reconhecimento após atuar em 42 partidas ao longo do ano, sendo 28 delas pela Série A. O árbitro ressaltou o impacto do prêmio para o futebol do Estado. “Estou muito feliz. No começo eu não queria ser árbitro, mas aos poucos fui me apaixonando por esse ambiente. Essa conquista é algo que vai ficar marcado no futebol de Pernambuco”, afirmou.

Déborah Cecília, natural de Paulista e com 40 anos, também agradeceu a homenagem. A árbitra, responsável por comandar a final do Brasileirão Feminino 2025, destacou o apoio recebido ao longo de sua trajetória. “Sou muito grata por tudo que fiz na minha vida e na minha carreira. Gostaria de agradecer a todos que estiveram comigo nessa caminhada. É muito importante para mim e para a Federação receber esse prêmio”, disse.

Durante a solenidade, o presidente da FPF, Evandro Carvalho, exaltou o atual momento da arbitragem pernambucana e elogiou o trabalho desenvolvido pela CEAF-PE. “Rodrigo e Déborah representam o mais alto nível da arbitragem brasileira, fruto de muito trabalho, dedicação e de uma gestão técnica séria. A CEAF-PE tem desempenhado um papel fundamental na formação e aperfeiçoamento do nosso quadro, e este reconhecimento nacional reforça a força e a competência da arbitragem de Pernambuco”, declarou.

