Candidato à presidência do Sport, Paulo Bivar projeta folha acima de R$ 4 milhões

Paulo Bivar, candidato à presidência do Sport pela chapa "Sport Eterno" (Gabriel Farias/DP)

Candidato à presidência do Sport pela chapa "Sport Eterno – Mudança para Vencer", Paulo Bivar detalhou como pretende conduzir o orçamento do futebol rubro-negro no mandato-tampão de 2026. Em meio ao cenário de rebaixamento, disputa eleitoral e reconstrução interna, ele defendeu um plano financeiro mais ousado, com impacto direto na montagem do elenco para a próxima temporada.

Segundo Bivar, em entrevista à Rádio Jornal, o ponto de partida do seu projeto está na compreensão de que o acesso em 2026 é obrigação, e que isso exige investimento compatível com a realidade dos principais concorrentes. Ele ressaltou que uma folha modesta representaria risco alto demais para um clube que precisa retornar à elite com urgência.

"O Sport tem que subir ano que vem e, pelo que temos de referência desse ano com os clubes que caíram, com os orçamentos dos outros clubes, não dá para o Sport arriscar, tentar fazer uma folha de R$ 3 milhões e, de repente, não subir", afirmou.

"Na minha gestão, na nossa cabeça, é ser um pouco mais agressivo, ter uma folha acima de R$ 4 milhões, talvez R$ 5, que não é uma grande economia em relação ao que a gente está vendo hoje, mas com um plantel adequado para disputar a Série B e na realidade do Sport", completou, ao comparar com o cenário financeiro dos times que disputaram a Série B em 2025.

Paulo Bivar reforçou que o contexto nacional tornou a formação de elencos mais cara e que o Sport não pode ficar para trás. "O futebol ficou muito caro", sintetizou.

Folha robusta e oportunidades de mercado

A estratégia apresentada pelo candidato prevê um planejamento escalonado: uma folha inicial mais robusta nos primeiros meses, com espaço para reforços pontuais a partir do meio da temporada. Ele citou especialmente oportunidades que surgem após os estaduais, em especial o Campeonato Paulista, tradicional vitrine de atletas de menor custo e contrato curto.

"A princípio, R$ 4 milhões no começo do ano, já de imediato, para ali em meados de Copa do Nordeste e Série B a gente ter espaço em busca do que a gente chama de oportunidades, que sempre aparecem. Atletas que se destacaram no Campeonato Paulista em clubes pequenos, com contratos de risco, que são sempre oportunidades espetaculares de contratação para um clube como o Sport para a disputa da Série B", explicou.

Eleições do Sport

Convocada pelo Conselho Deliberativo, a Assembleia Geral Extraordinária ocorrerá das 8h às 18h, na sede social da Ilha do Retiro. A votação será presencial, com cédulas impressas, voto direto e secreto. Os eleitos irão completar o mandato iniciado por Yuri Romão, válido até dezembro de 2026.