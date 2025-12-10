° / °
DECISÃO

Cruzeiro x Corinthians ao vivo: onde assistir online jogo da semifinal da Copa do Brasil

Veja horário e onde assistir ao vivo jogo entre Cruzeiro x Corinthians na semifinal da Copa do Brasil

Igor Fonseca

Publicado: 10/12/2025 às 15:06

Cruzeiro x Corinthians ao vivo onde assistir online jogo da semifinal da Copa do Brasil. /Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Cruzeiro e Corinthians começam, nesta quarta-feira (10), o duelo que definirá quem avança para a final da Copa do Brasil. Veja onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações do primeiro jogo da semifinal entre a Raposa e o Timão, realizado no Mineirão, em Belo Horizonte, Minas Gerais.

Horário de Cruzeiro x Corinthians na semifinal da Copa do Brasil

Cruzeiro e Corinthians entram em campo às 21h30 (horário de Brasília).

Onde assistir Cruzeiro x Corinthians vivo

Tanto torcedores quanto telespectadores têm várias opções de transmissão para assistir à semifinal da Copa do Brasil. Confira a lista:

  • - GETV (YouTube - grátis - veja clicando neste link);
  • - Globoplay;
  • - Prime Video (Assinatura);
  • - Premiere (canal por assinatura);
  • - Sportv (Canal por assinatura);
  • - TV Globo (TV aberta).

Provável escalação do Cruzeiro
O técnico Leonardo Jardim deve mandar a campo o que tem de melhor, já que o time principal foi poupado na rodada anterior do Brasileirão. A Raposa busca construir uma vantagem sólida no Mineirão, com a única dúvida concentrada no ataque.

Assim, a provável escalação do Cruzeiro é: Cássio; William, Fabrício Bruno, Lucas Villalba e Kaiki Bruno; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Keny Arroyo (ou Luis Sinisterra) e Kaio Jorge.

Provável escalação do Corinthians
Sob o comando de Dorival Júnior, o Corinthians deve adotar uma postura cautelosa, priorizando a segurança defensiva e a estratégia de mata-mata para o jogo de volta. O Timão conta com retornos importantes no ataque para tentar surpreender o adversário.

Assim, a provável escalação do Corinthians é: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; José Martínez, Maycon, André Carrillo e Breno Bidon; Memphis Depay e Yuri Alberto.

Cruzeiro x Corinthiansna semifinal da Copa do Brasil em TEMPO REAL

     

Placar ao Vivo Cruzeiro - Corinthians
