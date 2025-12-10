Corinthians desafia favoritismo do Cruzeiro no primeiro duelo pela semifinal da Copa do Brasil

Corinthians e Cruzeiro se enfrentam pela semifinal da Copa do Brasil de 2025 ( Gustavo Aleixo/ Cruzeiro)

Encerrado o Campeonato Brasileiro, os torcedores voltam as atenções para a disputa das semifinais da Copa do Brasil. O Corinthians desafia o favoritismo do Cruzeiro nesta quarta-feira, às 21h30, no Mineirão. O time do Parque São Jorge tenta quebrar a escrita de 11 anos sem vencer a equipe cruzeirense em Belo Horizonte para levar vantagem para o jogo de volta, no próximo domingo, na Neo Química Arena.

O Corinthians chegou à semifinal da Copa do Brasil com uma campanha irretocável. Os comandados de Dorival Júnior eliminaram Novorizontino, Palmeiras e Athletico Paranaense, vencendo todas as seis partidas e sem levar gols. O perfil 'copeiro' do time contrasta com o desempenho irregular no Brasileirão, campeonato em que o Cruzeiro se destacou e terminou no terceiro lugar. pelo mata-mata nacional, os mineiros eliminaram Vila Nova, CRB e o rival Atlético-MG no caminho até a semifinal.

"Será um jogo bem difícil. O Cruzeiro teve uma campanha legal no Campeonato Brasileiro, mas estudamos bem a estratégia que o treinador (Dorival Júnior) passou para nós. Vamos jogar de igual para igual. Queremos vencer e sair classificados dessa semifinal Será um jogo bem disputado, de inteligência. Precisamos ser bem assertivos nas nossas decisões. Quem errar menos vence. Não pode faltar atenção. Um erro pode custar muito caro. Estamos bem focados para ser 100% assertivos", analisou o lateral-direito Matheuzinho, em vídeo no clube.

Corinthians e Cruzeiro vivem momentos antagônicos. Atravessando grave crise financeira, o clube paulista luta diariamente para honrar compromissos em meio a turbulências políticas. Já os mineiros navegam em águas tranquilas desde que o empresário Pedro Lourenço adquiriu a SAF celeste junto a Ronaldo Fenômeno e investiu pesado no futebol.

A diferença, claro, fica evidente dentro de campo. O Corinthians terminou o Campeonato Brasileiro na 13ª posição, atrás até mesmo do Santos (12º), que lutou durante toda a competição para fugir do rebaixamento. Já o Cruzeiro ficou atrás somente do campeão Flamengo e do vice Palmeiras, emplacando jogadores na seleção brasileira, como o atacante Kaio Jorge - artilheiro do Brasileirão com 21 gols -, o zagueiro Fabrício Bruno e o meia Matheus Pereira. O trio fez parte do time ideal nos prêmios da CBF e Bola de Prata.

Já os destaques do Corinthians mal conseguiram jogar juntos nesta temporada. Rodrigo Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay conviveram com lesões e foram desfalques frequentes ao longo do ano. Foi com o trio em campo que o time alvinegro fez algumas de suas melhores apresentações em 2025, como na conquista do Paulistão e na classificação às quartas de final da Copa do Brasil, ambas vencendo o rival Palmeiras no Allianz Parque. Para o jogo desta quarta, Garro deve iniciar entre os reservas.

Os trabalhos dos treinadores também estão em patamares distintos Após passagem frustrante pela seleção brasileira, Dorival Júnior chegou ao Corinthians em abril para substituir Ramón Díaz Sofreu com o excesso de lesões no elenco, perdeu jogos acessíveis em Itaquera e não conseguiu fazer o time ser um adversário intimidador fora de casa. O aproveitamento do técnico à frente da equipe corintiana é de 49,1%: 15 vitórias, 11 empates e 12 derrotas em 38 jogos.

Leonardo Jardim, por sua vez, vive a expectativa de coroar a boa temporada pelo Cruzeiro com um título e ampliar o sucesso dos treinadores portugueses no Brasil. Ele desembarcou no país em fevereiro e passou por momentos de instabilidade, como as eliminações nas semifinais do Mineiro e na primeira fase da Sul-Americana. O crescimento do time no Brasileirão e na Copa do Brasil, contudo, fez o técnico cair nas graças da torcida, e a diretoria trabalha pela renovação do contrato. O aproveitamento do comandante cruzeirense é de 58,4%, com 25 vitórias, 18 empates e dez derrotas.

O retrospecto recente não é animador para o Corinthians, que foi derrotado pelo Cruzeiro por 3 a 0, no Mineirão, no segundo turno do Brasileirão. Em Itaquera, no primeiro turno, os times empataram sem gols. O time alvinegro perdeu quatro das últimas sete partidas, empatou duas e venceu apenas o clássico com o São Paulo. No mesmo recorte, o Cruzeiro venceu somente dois jogos, empatou quatro e, com os reservas, foi derrotado pelo Santos na Vila Belmiro. A queda de rendimento faz a torcida ligar o alerta para os jogos decisivos da Copa do Brasil.

A última vitória do Corinthians jogando fora de casa contra o Cruzeiro foi há dez anos, na rodada de abertura do Brasileirão de 2015 - campeonato vencido pelos paulistas. A partida foi disputada na Arena Pantanal, em Cuiabá, porque o time mineiro estava punido e não pôde mandar o jogo em Belo Horizonte. Ángel Romero fez o único gol. No Mineirão, o triunfo mais recente do time alvinegro foi em 2014, ano em que os cruzeirenses se sagraram bicampeões nacionais. Luciano, atualmente no São Paulo, deu a vitória por 1 a 0 aos corintianos.

Corinthians e Cruzeiro protagonizaram a final da Copa do Brasil de 2018. O time mineiro venceu as duas partidas (1 a 0 e 2 a 1) e conquistou seu sexto título. O clube cruzeirense foi campeão em 1993, 1996, 2000, 2003, 2017 e 2018. A equipe alvinegra voltou a disputar a final em 2022, mas perdeu o título para o Flamengo, nos pênaltis. Os paulistas venceram a competição em 1995, 2002 e 2009.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO - Cássio; Wiliam, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki Bruno; Lucas Silva, Lucas Romero, Christian, Matheus Pereira e Sinisterra; Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim.

CORINTHIANS - Hugo Souza, Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; José Martínez, Maycon, André Carrillo e Breno Bidon; Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior.

ÁRBITRO - Anderson Daronco (RS).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Mineirão, em Belo Horizonte (MG).

ONDE ASSISTIR: Globo (TV aberta), Premiere (TV fechada), SporTV (TV fechada) e Ge TV (Youtube)