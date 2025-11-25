Grêmio x Palmeiras ao vivo: onde assistir ao jogo do Brasileirão

Veja onde assistir Grêmio x Palmeiras ao vivo. (Fotos: Lucas Uebel/Gremio FBPA | Cesar Greco/Palmeiras)

Grêmio e Palmeiras entram em campo nesta terça-feira (25), pela 36ª rodada da Série A do Brasileirão. O jogo acontece na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. O confronto pode definir, de forma antecipada, o campeão do campeonato com rodadas de antecedência.

Grêmio x Palmeiras ao vivo e online

O jogo tem transmissão exclusiva dos canais Globo, com três possibilidades de assistir ao confronto. Para alguns locais do Brasil, a Globo transmite na TV aberta de graça.

A partida também tem transmissão do Premiere, que requer assinatura do canal fechado.

Horário de Grêmio x Palmeiras

O confronto será realizado às 21h30 (horário de Brasília), horário simultâneo ao jogo do Flamengo contra o Atlético-MG.

Escalação provável do Grêmio

Em 12º colocado e virtualmente livre de chances de rebaixamento, o tricolor gaúcho mira uma possível vaga na Libertadores 2026.

Para que isso seja possível, o Grêmio precisa se aproximar do 8º colocado, que é, neste momento, o São Paulo, com 48 pontos. O tricolor paulista tem cinco pontos a mais que o gaúcho, faltando três rodadas para o fim do campeonato.

Para que o Brasileirão de 2025 dê 8 vagas para Libertadores, é necessário que um de Cruzeiro e Fluminense vença a Copa do Brasil. Ambas equipes estão na semifinal da competição e enfrentam, respectivamente, Corinthians e Vasco.

Assim, essa é a provável escalação do Grêmio para o confronto: Volpi, Marcos Rocha, Wagner Leonardo, Kannemann, Marlon; Dodi, Arthur, Edenilson; Alysson, Carlos Vinicius e Amuzu.

Escalação provável do Palmeiras

Mesmo precisando de uma vitória ou empate para que o Flamengo não seja campeão nesta terça, o Palmeiras viajou para a capital gaúcha com jogadores importantes poupados.

Isso porque o Palmeiras enfrenta o rubro-negro carioca na Final da Libertadores, que acontece no próximo sábado (29). O treinador português Abel Ferreira decidiu então poupar alguns dos jogadores mais importantes, como Miguel, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs, Piquerez, Andreas Pereira, Allan, Raphael Veiga, Flaco López e Vitor Roque.

Para que o Flamengo seja campeão, é necessária uma simples combinação de resultados. O Palmeiras, que está em 2º colocado e a quatro pontos de distância do Mengão no Brasileirão, precisa perder e o Flamengo, que joga contra o Atlético-MG em horário simultâneo, necessita de uma vitória.

Dessa forma, a escalação do Palmeiras de Abel Ferreira deve ser esta: Lomba; Giay, Benedetti, Micael e Jefté; Aníbal Moreno, Emi Martínez e Mauricio; Felipe Anderson; Sosa (Facundo Torres) e Bruno Rodrigues.