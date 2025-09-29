Sem Derik, Sport passa por mudança no ataque para encarar o Fluminense; veja opções

Daniel Paulista, técnico do Sport (Paulo Paiva/Sport Recife)

O Sport terá um desafio extra para o jogo contra o Fluminense, nesta quarta-feira (1º), às 19h, na Ilha do Retiro, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Daniel Paulista não poderá contar com Derik Lacerda, artilheiro rubro-negro na Série A, que recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota por 1 a 0 para o Fortaleza, no último sábado (27), e cumprirá suspensão automática.

O Leão iniciou a preparação para a partida na tarde desta segunda-feira (29), no CT José de Andrade Médicis. Com 14 pontos, o time é o lanterna da competição.

Sem o camisa 18, Daniel Paulista será obrigado a fazer mudanças no setor ofensivo. Entre as opções de centroavante, está o uruguaio Ignacio Ramírez, que entrou na reta final da partida contra o Fortaleza, mas ainda não marcou pelo Sport e busca afirmação. Outra alternativa é o português Gonçalo Paciência, reintegrado recentemente ao elenco após dois meses fora dos planos. O atacante esteve no banco nos dois últimos compromissos e aguarda uma chance para voltar a atuar.

Mais provável entre os nomes para a posição é Pablo, artilheiro da temporada leonina com sete gols. No entanto, o camisa 92 atravessa longo jejum: a última vez que balançou as redes foi justamente contra o Fluminense, no dia 3 de maio, único tento dele na Série A até agora.

Se a escolha for por um ataque mais móvel, Chrystian Barletta surge como alternativa. O jogador tem recebido oportunidades entrando ao longo das partidas e pode ser opção para dar maior dinâmica ao setor ofensivo.