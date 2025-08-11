Santa Cruz x Altos, pelas oitavas da Série D, tem data e horário definidos
Confronto está marcado para a segunda-feira (18), às 20h30, na Arena de Pernambuco; presidente do clube coral diz que tentará alteração
Publicado: 11/08/2025 às 19:54
Equipe do Santa Cruz em classificação às oitavas da Série D (Rafael Vieira/DP Foto)
A primeira partida do Santa Cruz pelas oitavas de final da Série D, contra o Altos, está marcada para a próxima segunda-feira, às 20h30, na Arena de Pernambuco. A informação foi confirmada pelo presidente do clube coral, Bruno Rodrigues, em entrevista à Rádio Jornal nesta segunda-feira (11).
Apesar de a data e o horário já terem sido comunicados à equipe tricolor, a diretoria do Santa Cruz tenta alterar a decisão para que o jogo seja realizado no fim de semana, medida considerada desfavorável ao Tricolor, segundo o mandatário.
Entre as dificuldades para uma eventual mudança solicitada pelo clube está o calendário do futebol na capital pernambucana. No fim de semana, o Sport encara o São Paulo, no sábado, às 18h30, na Ilha do Retiro, pela Série A, enquanto o Náutico recebe o Anápolis, no domingo, às 19h, nos Aflitos, pela Série C. As duas partidas já estão, inclusive, com ingressos à venda. Além disso, há questões de segurança, já que a Polícia Militar recomenda que não sejam realizados dois jogos no mesmo dia no Recife.
Bruno Rodrigues chegou a citar um exemplo para que a partida do Santa Cruz seja realizada no fim de semana, na mesma data do compromisso do Náutico na Série C: "Eu acho que o jogo poderia ser feito no domingo, com o Santa Cruz às 16h, na Arena, e o jogo do Náutico, nos Aflitos, até porque é bem distante", disse o presidente coral em entrevista à Rádio Jornal.
O Santa Cruz chegou às oitavas da Série D após vencer, nos pênaltis, a equipe do Sergipe na segunda fase da competição. O confronto aconteceu no último sábado (9), na Arena de Pernambuco, e, no tempo normal, o placar terminou em 2 a 1 para a Cobra Coral.