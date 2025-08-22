Beto Lago: 'Quem se destaca como treinador entre os clubes pernambucanos nos Brasileiros?'

Daniel Paulista, Marcelo Cabo e Hélio dos Anjos, técnicos do Sport, Santa Cruz e Náutico, respectivamente (Rafael Vieira/DP Foto)

Trabalho de resgate

O momento é de decisão para os clubes pernambucanos nos Campeonatos Brasileiros, cada um enfrentando seus próprios desafios: o Sport e o Retrô lutam para evitar o rebaixamento, enquanto Náutico, Santa Cruz e Central buscam o sonhado acesso. No programa Léo Medrado & Traíras, ontem, discutimos o trabalho de resgate que nossos treinadores têm realizado. Hélio dos Anjos, no Náutico, se destaca na recuperação do potencial de seus jogadores, enquanto Daniel Paulista, no Sport, se empenha em restaurar a confiança do elenco. Marcelo Cabo, do Santa Cruz, tenta equilibrar essas duas frentes, visando, ainda, reconquistar a confiança da apaixonada torcida coral. A análise sobre quem enfrenta um desafio maior é delicada. Os fatores envolvem a qualidade do elenco, a divisão em que competem e as necessidades específicas de cada clube. No entanto, Hélio dos Anjos se destaca, apresentando resultados positivos logo após assumir o comando do Timbu, recuperando o talento de jogadores como Arnaldo, Marco Antônio e Patrick Allan, que vinham apagados na era Marquinhos Santos. No Sport, mesmo na zona de rebaixamento, a equipe demonstra um futebol mais eficiente sob a condução de Daniel Paulista, em comparação com os treinadores portugueses. Ambos, Hélio e Daniel, terão êxitos no final dos seus trabalhos? Difícil responder! Apenas o futuro será capaz de esclarecer se ambos alcançarão sucesso, mas o esforço evidente de cada um não pode ser subestimado.

'A janela está aberta, nós estamos procurando', diz Daniel Paulista sobre reforços do Sport

"O bom ficou para trás, o melhor está lá na frente", diz Hélio dos Anjos sobre momento do Náutico

Marcelo Cabo cobra foco no Santa Cruz contra o Altos e comenta preparação de jogo decisivo Veja também:

No Santa Cruz, a situação é mais complicada. Marcelo Cabo chegou em alta, respaldado por um início promissor no primeiro turno da Série D. O suporte do elenco, da diretoria e dos investidores que facilitaram sua chegada era visível. Contudo, o desempenho da equipe caiu, deixando a torcida frustrada. Cabo tem uma semana crucial até o duelo contra o Altos para restabelecer essa conexão vital com o torcedor. Caso contrário, sua passagem pelo clube do Arruda ficará marcado por um grande fracasso.

Bom trabalho de Leandro Sena

Por outro lado, no Central, Leandro Sena tem se mostrado um forte comandante. Após a queda para a Série A2 do Estadual, a Patativa se prepara para o confronto contra o Maranhão, com boas oportunidades de avançar no mata-mata da Série D. Após chegar para a disputar do Brasil, fica bem claro que o trabalho competente de Sena é evidente. Contra o time maranhense, a equipe Centralina precisa vencer por dois gols de diferença para se classificar diretamente. Neste ano, a única vez que conseguiram foi contra o Retrô, 3x1, pelo Estadual.

Reformulação no Futebol do Retrô

Difícil destacar um trabalho positivo no Retrô. Ele está prestes a ser lembrado como desastroso. Atualmente, a Fênix se encontra próximo de um rebaixamento à Série D. Foram cinco treinadores na temporada, cada um com seus erros, evidenciando falhas significativas no planejamento do clube. Como resultado, uma reformulação no departamento de futebol está em andamento, enfatizando a necessidade de uma nova abordagem para o próximo ciclo.