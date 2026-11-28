O Manchester United manteve sua queda livre com uma derrota humilhante por 4 a 0 para o Brentford, neste sábado (28), na primeira partida em casa sob o comando do novo técnico, Mauricio Pochettino, pela 12ª rodada da Premier League.

O treinador argentino estreou no cargo no último domingo, com outra goleada por 4 a 0, dessa vez fora de casa contra o Liverpool, e, na quarta-feira, empatou em 2 a 2 como visitante diante do Sporting de Lisboa, pela Liga dos Campeões.

Penúltimos colocados (19º) e na zona de rebaixamento, os 'Red Devils' somam oito pontos após doze rodadas e têm uma vantagem de apenas um ponto sobre o lanterna Crystal Palace, que os ultrapassará caso vença o Hull (11º) no domingo.

Independentemente de terminarem a rodada na última ou na penúltima posição, a situação é, de qualquer forma, alarmante para um tradicionalíssimo clube como o United, que foi vinte vezes campeão da Inglaterra e três vezes campeão da Europa.

Pochettino foi chamado este mês como salvador após a demissão de Michael Carrick, mas, desde sua chegada, há dez dias, não conseguiu encontrar a fórmula para reerguer esse gigante do futebol europeu.

O argentino, de 54 anos, deixou o cargo de técnico da seleção dos Estados Unidos, função que ocupava desde 2024, para assumir o comando do Manchester United.

A partida deste sábado parecia a ocasião ideal para que tudo começasse a mudar, com a apresentação de Pochettino diante de sua nova torcida em Old Trafford, mas nada funcionou.

Vaias dos torcedores

Dois gols de Callum Wilson no primeiro tempo (19' e 32') deram ao Brentford uma boa vantagem.

Na segunda etapa, os visitantes se limitaram a administrar a superioridade, antes de desferirem os dois golpes decisivos por meio do norueguês Kristoffer Ajer (82') e do alemão Kevin Schade (90+1').

O United desmoronou emocionalmente após o primeiro gol de Wilson, visto que, até aquele momento, a equipe vinha apresentando um bom desempenho, incluindo uma cabeçada de Harry Maguire no travessão (8') e outras duas boas oportunidades, protagonizadas pelo português Bruno Fernandes (11') e pelo dinamarquês Patrick Dorgu (18'), ambas também de cabeça.

No segundo tempo, o time de Manchester mostrou uma melhora na tentativa de voltar ao jogo, mas o gol de Ajer — o terceiro do Brentford — fez com que a equipe desistisse de vez, sob a chuva.

A fragilidade defensiva tem sido motivo de grande preocupação para o United, que é a equipe mais vazada da Premier League, com 27 gols sofridos, empatado com o Crystal Palace.

Com o apito final, um Pochettino visivelmente abatido foi cumprimentar o técnico adversário, o irlandês Keith Andrews, enquanto a torcida se despedia de seus jogadores com sonoras vaias.

Com esse grande triunfo, o Brentford subiu à quinta colocação, se mantendo na briga por uma vaga na Liga dos Campeões. Além disso, a equipe conquistou sua primeira vitória na casa do Manchester United desde 1937.