O técnico português José Mourinho demonstrou irritação ao ser questionado sobre as projeções de um supercomputador baseado em inteligência artificial para a Champions League. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (27), antes do duelo entre Real Madrid e Alavés, no Santiago Bernabéu, pela La Liga, ele não poupou críticas ao equipamento ao comentar as previsões sobre as chances de sua equipe conquistar o título europeu.

"Há quem diga que somos candidatos ao título, e depois há o supercomputador de inteligência artificial... que é uma merda", declarou o comandante do clube merengue em um claro tom de ironia sobre o assunto abordado na coletiva.

Mourinho foi além em sua análise e destacou a dificuldade de fazer previsões sobre o desempenho dos clubes nas fases decisivas da competição. Para ilustrar seu argumento, o comandante ainda mencionou situações que podem comprometer as campanhas de equipes como Bayern de Munique e Paris Saint-Germain, que correm o risco de chegar aos confrontos eliminatórios com desfalques importantes no elenco.

"É muito cedo para falar, não sabemos como estaremos nos saindo nas fases eliminatórias. Não quero jogar os playoffs, temos muitos jogos. A Liga dos Campeões é toda sobre detalhes. Veja o Bayern, que perdeu o Kane, veja o PSG. Você pode chegar aos jogos decisivos sem nomes importantes", afirmou.

A depender do cenário atual, Mourinho não tem motivos para se preocupar com o principal torneio europeu de clubes. Com 100% de aproveitamento em cinco rodadas, o gigante espanhol figura como líder isolado na classificação. Seu principal perseguidor na tabela é o Paris Saint-Germain, que tem quatro vitórias e um empate e contabiliza 13 pontos.

Já no Campeonato Espanhol, a liderança está com o rival Barcelona, 36 pontos. O Real Madrid surge como segundo colocado (33) e necessita fazer a lição de casa neste sábado, diante do Alavés, para continuar na briga direta pelo primeiro lugar.