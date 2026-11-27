O Chelsea sofreu, nesta sexta-feira (27), sua sexta derrota em doze rodadas da Premier League, desta vez para o Nottingham Forest (3 a 2), o que deixa o técnico Xabi Alonso em uma situação extremamente delicada.

O desempenho do treinador espanhol desde que assumiu o comando dos 'Blues', no início da temporada, é muito decepcionante, ainda mais considerando que o clube tem um calendário mais tranquilo, já que não disputa competições continentais este ano.

Por enquanto, ele parece incapaz de corrigir a vulnerabilidade crônica da defesa da equipe, assim como de reanimar o ataque, que sente muita falta do brasileiro João Pedro, ausente há um mês.

Sem esse atacante, o Chelsea (8º colocado, com 16 pontos) sofreu quatro derrotas nas últimas cinco rodadas.

"Atravessamos um momento difícil em termos de solidez e confiança", reconheceu Xabi Alonso em sua coletiva de imprensa após o jogo.

"Se queremos conquistar algo, somos nós que temos de buscar isso. Ninguém virá de fora para nos dar as soluções, nem a qualidade de que precisamos. É algo que deve vir de dentro da equipe", pontuou.

O Nottingham, que começou o dia apenas uma posição acima da zona de rebaixamento, subiu agora para o 14º lugar, com 12 pontos.

A equipe ganha, assim, um respiro após conquistar sua segunda vitória nos últimos três jogos.

Golaço de Igor Jesus

Nesta sexta-feira, no City Ground, os cinco minutos iniciais de cada tempo foram fatais para o Chelsea.

O brasileiro Igor Jesus abriu o placar aos 5 minutos, com um golaço: um voleio que superou o goleiro argentino Emiliano 'Dibu' Martínez.

Já no começo do segundo tempo, o Forest balançou a rede pela segunda vez. O gol surgiu de um erro duplo do zagueiro francês Wesley Fofana, que primeiro falhou ao dominar a bola e, na sequência, cometeu um pênalti, convertido por Morgan Gibbs-White (51').

O holandês Emmanuel Emegha diminuiu para o Chelsea três minutos depois (54'), mas Morgan Gibbs-White ampliou novamente a vantagem do Nottingham (72').

Emegha, de cabeça após um cruzamento de Pedro Neto (89'), adicionou uma dose de emoção à partida com o Chelsea mais perto do empate, mas a equipe não conseguiu evitar a derrota nos minutos finais.



