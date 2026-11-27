O Tribunal Supremo da Espanha começará a analisar, em 1º de dezembro, a cassação da decisão que absolveu o ex-jogador Daniel Alves da acusação de agressão sexual contra uma jovem em casa noturna de Barcelona. A decisão foi informada inicialmente pela imprensa europeia e confirmada com a entidade pelo Estadão.

O recurso parte do Ministério Público do país, que argumenta que o tribunal teria violado o direito à tutela jurisdicional efetiva, que consiste no direito fundamental de obter do Estado uma resposta judicial justa. De acordo com a entidade, a absolvição "realizou avaliação irracional das provas produzidas durante o julgamento oral e não considerou o conjunto probatório em sua totalidade".

A anulação da condenação quatro anos e seis meses de prisão não deu fim ao processo, justamente pela possibilidade de interposição de recursos. Na época, Daniel Alves chegou a ser preso preventivamente, em janeiro de 2023, e sentenciado em fevereiro de 2024. O brasileiro, depois, ficou em liberdade condicional por cerca de um ano, após pagar multa de 1 milhão de euros (R$ 5,4 milhões à época).

A decisão favorável ao lateral anulou outros dois outros recursos que corriam em paralelo no Tribunal de Justiça da Catalunha. Ambos apelavam pelo aumento da pena: a Promotoria da Superior defendia uma condenação de nove anos, enquanto outra ação, movida pelos representantes da denunciante, pediu para elevar a 12.

O júri, à época, foi composto por três mulheres e um homem. Na análise do juiz Manuel Álvarez, junto a seus magistrados, a decisão que condenou Daniel Alves continha uma série de "lacunas, imprecisões, inconsistências e contradições sobre os fatos".

Segundo a imprensa espanhola, o Ministério Público contesta esse parecer e diz que as "imprecisões" teriam decorrido de um bloqueio psicológico da vítima e do desejo de omitir ações inofensivas que poderiam ser interpretadas como um "consentimento inexistente". E que a análise do conjunto de provas comprovaria que houve a relação forçada.

Ainda, a entidade questiona a interpretação dada aos vestígios de DNA encontrados na boca da jovem. O recurso argumenta que a presença de material genético de Daniel Alves não permitiria concluir por uma relação consensual, mas outros tipos e contato

Daniel Alves não atua profissionalmente desde 2023, quando teve seu contrato rescindido junto ao Pumas, do México, após a exposição da denúncia de agressão sexual. Em agosto, o ex-jogador foi condenado a pagar R$ 12 milhões ao clube mexicano pela rescisão decorrente do caso.