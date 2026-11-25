Em Paris, a equipe italiana fez o primeiro gol aos cinco minutos, após bela jogada de todo o ataque. A bola sobrou para Hermoso, livre na área, para tocar para a meta de Safonov.

O Paris Saint Germain empatou, por 2 a 2, com a Roma, nesta quarta-feira, em Paris, e perdeu os 100% de aproveitamento, deixa liderança da Liga dos Campeões para o Real Madrid, após a disputa da quinta rodada. O time francês chegou aos 13 pontos, contra 15 dos espanhóis. Os italianos alcançaram o quinto ponto, em 25º lugar, fora da zona de classificação para a próxima fase.

A partir daí, o PSG ficou com a iniciativa, com a posse de bola, mas a Roma adiantou sua marcação para tentar impedir a pressão francesa. O gol de empate saiu em uma cobrança de escanteio, com falha da zaga italiana e cabeçada do ucraniano Zabarnyi, aos 31 minutos. Com o empate, a Roma equilibrou as ações ofensivas.

O PSG veio mais agressivo no segundo tempo, mas não encontrou facilidades para furar o bloqueio italiano. Aos 16 minutos, Hakimi escapou pela direita e foi parado com falta dentro da área pelo brasileiro Wesley. Dembélé bateu com categoria: 2 a 1.

Na busca por um novo empate, a Roma foi ao ataque, mas encontrou um PSG bem armado e com um toque de bola envolvente, capaz de diminuir o ímpeto da equipe visitante. Mas aos 31 minutos, Vitinha meteu a mão na b olá dentro da área. Malen bateu bem e empatou.

O jogo foi equilibrado e muito disputado nos momentos finais, com o gol decisivo podendo sair para qualquer lado. O PSG criou nos acréscimos com Hakimi e Dembélé, mas não teve sucesso.

Em Lille, o Bayern de Munique também não demorou para se colocar em vantagem. Upamecano marcou aos 15 minutos, de cabeça, após cobrança de escanteio. O time alemão buscou mais gols, mas parou na boa atuação do goleiro Ozer.

O segundo tempo foi diferente. O Lille virou com gols de Ueda e Pavlovic (contra).

Em Brugge, o Liverpool conseguiu a vantagem no placar sobre o time da casa logo aos 13 minutos com Isak, ao completar cruzamento vindo da esquerda. No segundo tempo, Wirtz, aos 34, e Isak, aos 37, completaram o placar de 3 a 0 para os ingleses. O Liverpool chegou aos 12 pontos, na quinta posição, enquanto o Brugge é o 13º, com nove.

Em Lisboa, o primeiro gol saiu aos 30 minutos da primeira etapa, em pênalti cobrado por Luis Suárez. Na volta para a etapa final, o Manchester United precisou de apenas cinco minutos para virar o placar, com dois gols de Bruno Fernandes, um deles de pênalti

Aos 35, Luis Suárez voltou a empatar para o Sporting, mas um gol contra de Kaique Pereira deu a vitória para o Bayern de Munique, aos 37. O Sporting passou a somar dez ponto, em nono lugar. Já o Manchester United, com sete, é o 19º colocado.

Em Milão, em jogo equilibrado, a Internazionale marcou com Sucic, aos 12 minutos do segundo tempo, frente ao Stuttgart, após cobrança de pênalti. Lautaro Martinez, aos 39, garantiu o segundo gol e os três pontos para a equipe italiana. Os italianos têm nove ponto, na 12ª posição, enquanto os alemães estão em 17º, com sete,

Em Baku, no Azerbaijão, o Barcelona obteve tranquila vitória sobre o Sabah, ao marcar 4 a 1. Anthony Gordon abriu o placar aos 31 minutos do primeiro tempo e ampliou aos seis do segundo. Adeyemi marcou aos dez e Gabriel Jesus sacramentou a goleada aos 15. Mickels fez o "gol de honra" do time da casa aos 18. A equipe catalã, com 12 pontos, está em quarto. O Sabah segue com apenas três, em 33º lugar.

OUTROS JOGOS

Slavia Praga (1 ponto, 35º lugar) 0 x 1 Villarreal (6, 22º); Shakhtar Donetsk (4, 26º) 0 x 1 Fenerbahce (8, 16º); Atlético de Madrid (7, 18º) 2 x 0 Viking (4, 27º).